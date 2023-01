Dia 8 de janeiro: atentado à democracia

O dia 8 de Janeiro ficará marcado como uma mancha de sangue na história do Brasil. Como quase coincidência, o ato acontece dois anos após o dia 6 de janeiro, data da invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. Em Brasília, inúmeros manifestantes pró-bolsonaristas que se dizem patriotas marcharam e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal em ação contra o governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depredando os prédios públicos, violando o patrimônio cultural e histórico como ataques a pintura de Di Cavalcanti, a edição original da Constituição de 1988, móveis e utensílios de época que compunham o mobiliário das instituições. Lamentáveis as cenas deste dia horrendo, em que práticas de vandalismo assolaram a capital federal, causadas por sujeitos sem caráter e sem cultura pelo motivo de não respeitar os resultados das urnas nas últimas eleições. Para que se ponha um fim a isso, que os indivíduos responsáveis por incentivar e financiar esses atos antidemocráticos sejam punidos e exonerados de seus cargos públicos. O mundo inteiro assistiu à barbárie que o próprio povo brasileiro causou em prol de um ex-presidente que nem sequer prezou pelas vítimas da Covid-19 em sua gestão. Sem anistia para quem afronta a democracia.

Matheus Nunes da Silva Brito | Centro - Matrinchã- GO

Prisão aos criminosos

São terroristas? Sim.

São bandidos? Sim.

São mascarados? Sim.

São milicianos? Sim.

São vândalos? Sim.

São bárbaros? Sim.

São fanáticos? Sim.

São destruidores? Sim.

São nazistas? Sim.

São fascistas? Sim.

São golpistas? Sim.

São inimigos da Pátria? Sim.

Portanto, prisão a esse bando insano e violento, Já!

Pela garantia dos três Poderes e da ordem pública!

Pela segurança da democracia e do povo brasileiro!

Marta Horta Figueiredo de Carvalho | Jardim América - Goiânia

Que a paz prevaleça

Paz na Terra,

Paz entre todos os povos

Paz em nossos corações.

Paz e bem a todos!

José Ribamar Pinheiro Filho | Asa Norte - Brasília-DF