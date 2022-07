Caos no pronto socorro

Meu marido costuma dizer que o segredo é não ficar doente, se ficar não vá ao médico, se for não vá para o hospital, se for para o hospital, seja o que Deus quiser. Começo a achar que ele tem razão. No fim de semana, meu neto de 2,8 anos precisou de atendimento médico. Com febre alta, diarreia, vômitos, sonolência e indisposição desde a noite anterior, achamos conveniente levá-lo a um pronto socorro infantil conceituado na cidade. Para nossa surpresa, nos deparamos com uma situação de caos. A recepção lotada de crianças e acompanhantes a espera de atendimento, duas atendentes desnorteadas sem saber a quem atender primeiro – a sequência das senhas ou os pais que chegavam com as crianças no colo e se aglomeravam em torno do balcão em busca de informações e atendimento. Não havia uma triagem para identificar os casos mais graves. Esperamos cerca de duas horas com a criança no colo praticamente desfalecida até chegar ao consultório médico. Constatada pela médica a gravidade da situação da criança, com febre, respiração ofegante e desidratada, fomos encaminhados para exames laboratoriais e raio-x no próprio prédio do pronto socorro. Para nossa indignação, o laboratório encontrava-se fechado para almoço. Esperamos mais uma hora com a criança prostrada em nossos braços até retornar o atendimento do laboratório. Feita a coleta do material, fomos informados que o resultado dos exames estaria disponível no celular no prazo de duas horas e só então passaríamos novamente pelo médico para nova avaliação da condição da criança e medicação. A essa altura, sem almoço ou qualquer conforto, voltamos para casa com a criança nas mesmas condições que chegamos ao pronto socorro cinco a seis horas antes. Retornamos ao pronto socorro com os resultados em mãos. Com estarrecimento, constatamos que teríamos que passar pela mesma via crúcis, nova senha, nova espera, nova plantonista, novo estresse. Desistimos! Procuramos atendimento em outro lugar. O segredo é mesmo não ficar doente!

Heloisa Augusta Brito de Mello | Setor Marista - Goiânia

Ódio e intolerância

Infelizmente, parece que viveremos dias sombrios na campanha eleitoral deste ano para o Planalto. Mais um fato com a marca do ódio e da intolerância de desumano legado de Jair Bolsonaro: em Foz do Iguaçu, no Paraná, um bolsonarista invadiu uma festa com tema do PT, ameaçando os presentes de arma em punho, e matou o aniversariante Marcelo Arruda, guarda municipal e militante do partido de Lula. No confronto esse idólatra de Bolsonaro, também foi atingido.E esse caso não é isolado.

Paulo Panossian | São Carlos-SP