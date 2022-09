Transporte coletivo

Com a possibilidade de ir e voltar ao centro da cidade pagando apenas uma passagem de ônibus, me animei e reativei meu bilhete único, mas me deparei com algumas dificuldades. A primeira é saber o horário dos ônibus, quando quis sair vi que o tempo para chegar caminhando ao centro seria quase o mesmo que eu teria que ficar em casa esperando o horário para ir ao ponto; para voltar, fiquei perdido na Avenida Tocantins tentando achar onde o meu ônibus pararia, mas destaco a solidariedade das pessoas em tentarem me ajudar. Em outra tentativa de usar o benefício do bilhete único, fui a Caldazinha, para o que é preciso sorte, pois como o site dos administradores do nosso transporte coletivo não informam os horários dos ônibus e nesse caso nem o itinerário correto da linha, não dei sorte, fiquei muito tempo esperando o ônibus e ainda só percebi que o itinerário não conferia com o do site quando percebi que o ônibus já estava voltando e eu não tinha descido onde queria.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Para refletir

O 7 de Setembro vai ficar como uma das maiores comemorações da Independência de nosso País, em seu bicentenário. No dia 1º de outubro de 2022, que antecede as eleições, faça o seguinte: vá ao quarto de seus filhos, ou netos, olhe para eles, ou se não estiverem olhe as suas fotos. Depois procure notícias sobre a Venezuela, a Argentina, Chile, Cuba, Nicarágua , Colômbia, e reflita. Que futuro você vai escolher para seus filhos e netos? O da liberdade, do trabalho, da família e da dignidade? Ou escolherá o socialismo que colocou todos estes países na pobreza, fome e desespero? Dia 2 de outubro será a eleição mais importante para nós, nossos filhos e netos. Com esta reflexão, qual o destino que dará a eles? O do bem, da democracia, da liberdade, ou o do socialismo?

Maria de Lourdes Barbalho | Setor Oeste - Goiânia

Centenário do rádio

Neste setembro (dia 7), o rádio brasileiro completa 100 anos de existência. Um veículo de comunicação de massa, do povo de baixa, média e alto poder aquisitivo. O rádio é ouvido na zona rural, na cidade, em casa, no carro, na rua, no bosque. O rádio pode ser ouvido no próprio celular, nas plataformas digitais, nos aplicativos e nos mais avançados e simples métodos de comunicação. Quando a televisão surgiu, pensou-se que o rádio iria acabar, não acabou. Também quando a internet surgiu, pensou-se que o bom e velho rádio acabaria, também não acabou, ele está mais forte, moderno e essencial a cada dia. O dia em que a televisão e a internet acabarem, podem ter certeza, vamos ouvir a triste notícia do desaparecimento deles via rádio. Que venham mais cem anos de rádio em nossas vidas.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia