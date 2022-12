Exemplo de um grande democrata

Há exatos 22 anos, no dia 13/12/2000, o então vice-presidente e candidato à Presidência dos Estados Unidos, Albert Gore Jr., reconhecia o resultado da eleição que declarava a vitória a seu oponente, George W. Bush, que viria a ser o 43º presidente dos EUA. Lembro-me que na época eu torci pelo democrata, entretanto (e apesar das longa judicialização), a Scotus (Suprema Corte dos EUA) se manifestou, e a partir dali restava aos perdedores aceitar o resultado. Na oportunidade o candidato derrotado proferiu algumas das frases pelas quais será sempre lembrado como um grande democrata, eis algumas:

“... o sentimento partidário deve ceder ao patriotismo. Estou com o senhor, presidente, e que Deus o abençoe.”

“A Suprema Corte dos EUA se pronunciou. Embora eu discorde fortemente da decisão da corte, eu a aceito.”

“... em nome da nossa unidade como um povo e em nome da força de nossa democracia, ofereço meu reconhecimento da derrota.”

“... aceito minha responsabilidade, fazer todo o possível para ajudar a unir os americanos...”

“... é hora de eu ir embora.”

Para quem gosta de seguir exemplos de nossos vizinhos do Norte, eis aí uma grande oportunidade, em especial neste momento atípico em que no Brasil pessoas estão na porta dos quartéis pedindo um golpe em nome da liberdade (?!).

Emblemático isto ter ocorrido em um dia 13 há 22 anos.

Weber Tavares da Silva Junior - Portal do Sol I - Goiânia

Tchau seleção

Fora o estrelismo, o sensacionalismo e o já ganhou, a renovação do estilo nos visuais buscados pelos jogadores brasileiros dessa modalidade de esporte predominou. O futebol no Brasil não é mais responsabilidade de competir nesse mais alto nível. Tatuagem e modelo de corte de cabelo nesse evento continuam denotando motivação, um desfile. Saudades dos tempos em que honrar as cores da nossa bandeira era o objetivo primordial. Saudades da Copa de 1970, a exemplo. Quem viveu aquela época viu e não vê mais. Agora, chorar não atenua o resultado.

Ézio Inácio Rossi - Residencial Maria Nadir - Bela Vista de Goiás

Erramos

Diferentemente do publicado em reportagem no dia 10, é o cartão de crédito próprio da rede Assaí que permite pagar o preço de atacado mesmo levando uma única unidade; o cartão pode ser solicitado pelo aplicativo da companhia.