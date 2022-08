Políticos de família

Gostaria de parabenizar a carta do leitor Jerônimo Alves de Oliveira Neto, publicada no jornal desta segunda feira (15/08/22). Falou uma verdade sobre a qual todos os cidadãos brasileiros deveriam refletir. Infelizmente, a cada dois anos os currais eleitorais são abertos e só entram os que assinam uma “cartinha” de não mudar nada e continuar tudo como “antes na casa de Abrantes”. As verdadeiras reformas (eleitoral, política e de foro especial) nem são prometidas, pois serão os mesmos a ocuparem o legislativo federal, estadual e municipal. Triste Brasil dos políticos de família (sai o pai, entra o filho ou o neto).

José Carlos Riccioppo | Setor Oeste-Goiânia

Aumento dos marajás

Esses marajás não têm senso das coisas. Aumentam o próprio salário usando índices de reajustes que só eles sabem de onde saiu. Nós, brasileiros, somos muito pacatos, engolimos calados tais aberrações. É hora de irmos pra rua. Vem aí o 7 de Setembro.

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia

Penduricalho de R$ 1 milhão

Se neste momento de deterioração das contas públicas, estarrece saber que o STF decidiu em causa própria conceder aos magistrados reajuste de 18% em seus soldos, cujo teto vai passar para R$ 46 mil mensais, o que dizer então quando, sob o olhar complacente do governo, ministros desta gestão receberam até R$ 1 milhão de penduricalhos, enquanto 32 milhões de brasileiros passam fome? O ex-ministro (que será vice de Bolsonaro) e general Braga Netto recebeu em dois meses de 2020, R$ 916 mil, sendo que seu salário é de R$ 31 mil. Também o almirante e ex-ministro Bento Albuquerque, que tinha salário de R$ 35 mil, recebeu R$ 1 milhão. E o ministro, general Luiz Eduardo Ramos, certamente não reclamou por ter recebido a fortuna de R$ 731,9 mil. Uma orgia às custas dos corroídos bolsos dos contribuintes. Ora, podem dizer que até é legal receber esses recursos. Porém, é um escândalo institucional, quando a pobreza cresce no País. E, se eliminarmos todos os vergonhosos penduricalhos que são pagos aos servidores federais e políticos também, como se fossem figuras especiais desta maltratada República, certamente, teríamos recursos para melhorar benefícios sociais.

Paulo Panossian | São Carlos-SP