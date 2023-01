Vivendo dos restos

Ir à Ceasa de Goiânia durante a semana corta o coração de qualquer um. São dezenas de pessoas que sobrevivem de coletar os restos de frutas, legumes, folhas e outros alimentos que são descartados por comerciantes, feirantes, donos de mercados, donos de frutarias e até clientes varejistas. Idosos, idosas, homens, mulheres, crianças, pessoas com deficiência, inclusive cadeirantes. Conversei com algumas pessoas, e elas têm muitas vergonha do que são obrigadas a fazer, já que, para muitos, é a única comida que têm para aquele dia e para a semana. Muitas choraram ao serem perguntadas sobre essa prática. Outras pessoas me confidenciaram que como não têm carne nem feijão em casa, aquela é a única forma de não comerem arroz branco. Alguns têm semanas e até meses que não comem carne, a não ser pé de frango e escaldado de ossos. Cada catador tem uma história, uma trajetória de vida e um motivo que os levaram a viver dessa forma. E o pior que isso não acontece só em Goiânia.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo – Goiânia

Encontro com o ‘mito’ em Orlando

Em viagem de férias com minha família, neste fim de ano e início de 2023, exatamente para “desconectar” do que anda acontecendo no Brasil, tive o privilégio e a honra de poder conhecer pessoalmente nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Risonho, sereno, acessível e muito educado, Ele recebia calorosamente milhares de pessoas, de crianças a idosos. Eu já sabia que “o cara” tem muitos admiradores, aliás, quase 50% dos brasileiros, mas eu não imaginava que eram tantos, a ponto de uma histeria coletiva, e ovacionavam com gritos de “mito, mito, mito!” É de arrepiar e de se emocionar!

Se não bastasse minha alegria de agora ter uma foto ao lado desse homem, em um outlet de Orlando, lá estava a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, sempre muito elegante e educada, vestida de moletom, fazendo compras, misturada a dezenas de pessoas, totalmente à vontade e se comportando como qualquer mortal comum. De vez em quando, algumas pessoas se aproximavam dela para uma self, e a sua simplicidade e simpatia eram de impressionar.

Eu já os admirava como chefes de Estado, mas agora passei a admirá-los também como pessoas!

André Gustavo Fleury de Melo | Centro - Goiânia