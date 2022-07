Zoonose

Na região do Itanhangá, é comum o abandono de animais, sobretudo gatos e cachorros. Há algum tempo, abandonaram uma cadelinha filhote que passou a perambular pelas ruas do Setor Mansões do Câmpus. Não a recolhi por estrita falta de espaço e condições de criá-la, já que tenho outros animais e estou para me mudar para um local muito menor. Essa cachorra ficou adulta e a tenho visto nos últimos dias com algo estranho em sua boca. Na madrugada, ela soltava gritos ensurdecedores de dor. De manhã, fiquei sabendo que são longos espinhos de luis-cacheiro que tem cravados na boca. Deve estar faminta, mas não tem possibilidade de se alimentar. Liguei para a Zoonose (telefone 3524-3137), passaram para outra seção e essa, por sua vez, mandou que eu ligasse para o 3291-2202. A atendente foi de uma insensibilidade incrível, informando que o hospital veterinário municipal só atende consultas, não busca animais e a partir do momento que levo o animal para uma consulta passo a ser quem o adotou. Como assim? Um hospital montado com veterinários e demais funcionários, veículos e tudo mais não pode sair da burocracia para atender uma emergência desta?

Recorro ao prefeito Rogério Cruz, que com muita competência resolveu o grave problema da coleta de lixo que há várias décadas enfrentávamos na região do Itanhangá, e que no ano passado fez a melhor campanha de vacinação animal dos últimos tempos: por favor faça com que a Zoonose venha ao setor, CEP 74691-160 e, usando de humanidade, resolva esse amargo quadro por que passa essa cadela. É uma cadela preta de tamanho médio que fica perambulando por aqui juntamente a outros dois ou três cachorros abandonados. E que o Hospital Veterinário Municipal inicie logo a castração de cachorros abandonados, para que tais problemas não se multipliquem. Contando com sua competência administrativa, seu alto grau de humanidade e sua convicção religiosa, fico na expectativa de pronto atendimento.

Maria Aparecida Chaves Silva | Sítios de Recreio Mansões do Câmpus - Goiânia

Esclarecimento

O deputado federal Lucas Vergílio (Solidariedade) informa que neste atual mandato não solicitou nenhum reembolso à Câmara dos Deputados para pagamento de despesas com tratamento de saúde. Os valores citados pela reportagem ‘Deputados reembolsam R$ 629 mil’, na edição desta segunda-feira (18), referem-se ao mandato anterior (2015/2018).

Lucas Vergílio | Deputado Federal (Solidariedade)