TCM x Comurg

Inacreditável o que O POPULAR noticiou em 19/09 afirmando que a Comurg não presta os esclarecimentos devidos por lei ao TCM. Por um lado, o Tribunal de Contas dos Municípios afirma que abriu um procedimento sobre a falha ainda no ano de 2021. Vejam só, somente em 2022, já se passaram oito meses e ainda não foi concluído. Por outro, a Comurg reconhece que está inadimplente desde a gestão anterior. Será que as duas partes, em algum dia deste tempo, tiveram vontade de resolver o problema? Ou estão simplesmente empurrando com a barriga? O certo é que isto tudo é muito vergonhoso. O TCM, que nunca disse ao que veio, deveria, pelo menos, ser mais ágil, já a empresa poderia ser melhor administrada e não ficar escondendo sua má gestão, e nosso prefeito poderia, no mínimo, aprender a cobrar de seus colaboradores.

Edmo Nunes | Setor Oeste – Goiânia

Cortes

Os cortes no Orçamento de 2023 atingem a Saúde em 50% dos recursos destinados a programas importantes e prioritários, como o Mais Médicos, Farmácia Popular e aos indígenas. E não para por aí o tamanho de tantos cortes, assim como os alertas, sobre o significado e consequências que se alastram sobre os programas estratégicos e suas prioridades. Comprometem a expectativa daqueles que almejam uma casa para morar, os benefícios das infraestruturas, do trabalho, renda e a prevenção das doenças que acometem a população que, a cada dia se vê dependente do mínimo necessário para garantir sua saúde e qualidade de vida.

Nesse período eleitoral, momento em que afloram as contradições que vivenciamos, os cortes e o destino secreto dos recursos, ao que me parece, estão, no mínimo, na contramão do que a população e do que o eleitor deseja. Enquanto há cortes, há vacinas indo para o lixo, e pior, um porcentual significativo de crianças que ainda não foram vacinadas, a fome e o desemprego permeiam o território nacional. Não dá para entender, nem mesmo acreditar, uns correm o risco de morrer de fome e outros morrem, ora por falta das vacinas ou por falta dos remédios. Creio que esse não é o quadro que vislumbramos, por isso, fiquemos atentos. O amanhã só depende nós.

Marta Horta Figueiredo de Carvalho | Jardim América - Goiânia

Erramos

Diferentemente do publicado na edição de 17 e 18 de setembro, a quarta rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR mostra que a frente de Ronaldo Caiado (UB) sobre Gustavo Mendanha (Patriota) é de 36,2 pontos porcentuais.