Transição

As falas do próximo ocupante do Planalto têm causado estremecimento, com o mercado emitindo sinais pesados. Certo ou errado? Certo o mercado, que reage como bem lhe interessar, errado o ex-candidato, agora eleito e, por conseguinte, responsável pelo equilíbrio do pais, inclusive agora, com o vácuo deixando pelo abandono do cargo, opção do derrotado. Quanto mais cedo o eleito entender que o mercado reage à sua moda, mais rápido deixaremos de ver solavancos desnecessários. Qualquer sábio entende que a arte de “engolir sapos” consiste em fazê-lo o mais rápido possível. Com o passar do tempo o sapo vai inchando e espumando, tornando a deglutição mais difícil e repulsiva; e as consequências costumam não ser leves. Cabe ainda, ao futuro presidente, entender que todos têm “seu sapo”, não raro por escolha própria.

Lenoar Santos Macedo | Silvânia (GO)

Problemas na capital

Alguns meses atrás, fiz um comentário (reclamação) a respeito da fiação elétrica/telefônica da grande Goiânia, mas nenhuma providência foi tomada pelo poder público, principalmente por parte da Prefeitura de Goiânia. A coisa piorou sem que fosse tomada qualquer medida para solucionar o problema. Mas hoje quero falar de outro assunto. Como nossa capital está completamente abandonada. Lixo e entulho por todos os cantos sem que sejam tomadas qualquer providência, acrescidos agora de buracos espalhados pela cidade. A sinalização de trânsito está um caos total. Os transeuntes e motoristas não dispõem de nenhuma segurança. É semáforo que não funciona, (quando tem) mal dimensionado, provocando com isso fechamento dos cruzamentos e engarrafamentos por todos os lados. Semáforo para pedestre, quando existe, não funciona. A Câmara Municipal é uma verdadeira aberração. Não se trabalha em prol da população. Aprovam projetos na surdina, na calada da noite, como aconteceu com o aumento do número de vereadores e também na aprovação da mudança de nome da Avenida Castelo Branco para Iris Rezende. Porque não colocaram o nome da Avenida Leste/Oeste com o nome do ex-prefeito? É uma vergonha essa nossa administração municipal, bem como a câmara de vereadores. Sobre a administração municipal, com esse prefeito, só tenho a dizer: “cruz credo”.

Silvio da Paixão Costa | Setor Jaó