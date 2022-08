Leis não cumpridas em Goiânia

Quero parabenizar o advogado David Soares, conselheiro da OAB, por seu artigo no jornal de fim de semana (20 e 21/08/2022). Realmente temos lei suficientes para punir os crimes que são praticados. Não precisamos criar mais leis, precisamos cumprir as que existem. E não é por falta de conhecimento. Já escrevi várias cartas sobre esse assunto e nunca foi tomada providência. Até para o Ministério Público já me reportei. O promotor da área me deu uma resposta que não me agradou, estava fora do contexto legislativo, pois portaria não pode regulamentar lei, só decreto.

A Lei 9028 de 20/04/2011 diz textualmente em seu artigo 1º: “Fica vedado o tráfego de veículos pesados em Goiânia, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos horários de intenso trânsito, conforme regulamentação da Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (hoje SMM)”. Dito isso, à época a SMT, por meio de uma portaria, limitou essa proibição no perímetro: Praça cívica, avenidas Tocantins, Araguaia e Paranaíba. Interessante. Goiânia se resume somente a esse perímetro? Como ficam os setores Oeste, Marista, Jardim América, Bueno e outros com vias já congestionadas com o acúmulo de construções que reduzem o tráfego das ruas, com os caminhões de terra e betoneiras de cimento?

Espero que desta vez o município tome as providências que devem ser tomadas. Gaiolas, cegonhas e tanques de combustíveis acima do permitido em horário de tráfego intenso não poderão circular. Que os proprietários de concessionárias de veículos e postos de combustíveis programem outro horário para descarregar seus produtos. Eles podem fazer isso.

O motorista comum que trafega pelas nossas ruas e avenidas não tem como escapar dos engarrafamentos provocados pela circulação desses veículos citados.

José Carlos Riccioppo | Setor Oeste-Goiânia

Nelson Rodrigues, 110 anos

Nesta terça-feira (23), seria aniversário de 110 anos do inesquecível e genial dramaturgo, jornalista e escritor brasileiro Nelson Rodrigues.

Um dos maiores nomes do teatro brasileiro, ele marcou época nos palcos com obras como “Vestido de noiva”.

JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO FILHO | SCLN 208 - Brasília-DF