Estado laico

O POPULAR desta segunda-feira (26) me informa que o deputado Cairo Salim, do PSD, quer que o Estado ajude financeiramente o município de Guapó para que este realize evento alusivo ao Dia da Bíblia. O valor é pequeno, mas sua proposta não pode ser atendida porque o Estado brasileiro é laico.

Sim, é do meu conhecimento que a laicidade deste país, infelizmente, é quase uma letra morta, mas a defendo. A fonte do dinheiro público é do cristão, do judeu, do agnóstico, do ateu, do muçulmano e de todas as confissões.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina – Rio Verde-GO

Diferenças

Eu sempre respeitei todos aqueles que pensam diferente de mim, por tanto, espero ter o mesmo respeito! Eu sou de direita sim. Apesar de não concordar com tudo que Bolsonaro fez, ainda assim, é incompreensível para mim ver tamanho retrocesso com a eleição de um homem condenado e preso, que se tornou candidato e foi eleito presidente do Brasil.

Sou cristão praticante. Sou a favor de acabar com todo e qualquer privilégio da classe política.

Direitos humanos deveriam ser única e exclusivamente da vítima e nunca em favor do criminoso.

Policiais, professores e médicos deveriam ganhar mais do que deputados e senadores.

Somos humanos, logo, todos somos iguais. Sou a favor da meritocracia. Cotas nada mais são do que uma discriminação disfarçada de “politicamente correta”. Sou a favor da prisão após condenação, em qualquer instância. Sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Assim como os jovens já podem votar e decidir o nosso futuro, então já têm discernimento para ser responsáveis pelos seus atos.

André Gustavo Fleury de Melo | Centro - Goiânia

Tebet no labirinto do PT

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), que apoiou Lula, sofre no labirinto da ciumeira petista. A todo custo querem afastá-la de qualquer possibilidade de ser nomeada para um importante ministério como prometido por Lula. É bom lembrar que Lula jamais teria sido eleito não fosse a transferência de grande parte dos 4,9 milhões de votos auferidos nas urnas por Tebet. E agora que o PT estará governando pela quarta vez os destinos do País, esses aloprados preparam uma literal rasteira política na senadora. E se Tebet, não aceitar parte da raspa do tacho de ministérios que ainda sobra, será vista por seus 4,9 milhões de eleitores como uma figura ingênua, e pode perder capital político.

Paulo Panossian | São Carlos-SP