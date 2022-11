Produção de mel

Lembrei da história do escritor Ariano Suassuna sobre o apicultor da Paraíba. Segundo o escritor o apicultor era o maior produtor de mel do estado. Procurado sobre sua técnica que lhe dava grande vantagem sobre os outros, ele declarou que conseguiu o cruzamento de abelhas com vagalumes e com isso ele passou a produzir mel noite e dia. Suassuna alega que mentira que prejudica as pessoas é condenável, mas mentira que não prejudica ninguém pode ser divulgada. Então eu penso que essa técnica de cruzamento abelha/vagalume pode estar sendo usada também em Goiás. Vamos investigar.

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia-GO

Que venha o hexa!

Na quinta-feira (24) nosso pensamento e coração estiveram às voltas com a seleção canarinha. Uníssona e ufana com as cores verde e amarelo, a Pátria de chuteiras, literalmente com a camisa 12 dentro das quatro linhas, no asiático e exótico Catar, empurrando nossos “meninos” ao tão sonhado hexa. A primeira das sete “finais”, como celebrou o volante Fred, foi vencida com propriedade e direito a um gol antológico de Richarlison, golaço, cabe repetir, digno do início de uma caminhada vitoriosa, que esperamos, culminará no dia 18 de dezembro com o capitão Thiago Silva, na finalíssima, levantando e posteriormente trazendo para nós a taça da Copa do Mundo 2022, nosso presente de Natal antecipado e passaporte para cravar no peito esquerdo, lá na camisa da nossa seleção, a sexta estrela, o hexacampeonato! Antes, nesta segunda-feira (28), às 13 horas, novamente entraremos em campo. Que venha a Suíça! Depois, Camarões e quem o destino e os deuses do futebol escalarem para cruzar nosso caminho neste mundial. Aqui não é apenas a verve expressando o desejo da vitória. Pés no chão. Não somos o país de todas as copas e o único país pentacampeão mundial. Não somos time que depende de um único jogador. Não éramos assim nem nos áureos tempos do menino Edson Arantes do Nascimento, o eterno rei Pelé. Cá entre nós, isto é tão óbvio, nenhum país do planeta merece mais uma nova estrela que o Brasil. E, afinal, não há motivos para meios-termos, a torcida pelo time do coração transcende a lucidez e a razão. Vamos com pena de ouro e o coração na ponta das chuteiras reescrever a história. Os céus, certamente, irão conspirar a favor do melhor futebol do mundo. Afinal, o hexa está logo ali, nos esperando, a apenas seis finais. Pra cima deles, Brasil! Salve a seleção.

João Bosco Costa Lima | Jardim Salvador - Trindade-GO