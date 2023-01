Rei eterno

Um homem globalizou a humanidade, antes da globalização, quando não havia internet, a TV era só uma ilusão e o rádio ainda um trunfo para poucos. Criado na roça, já o conhecia pelas ondas do rádio e pelo que contavam os mais velhos. Todos conheciam Pelé, independentemente das condições financeiras ou sociais e do local de moradia. Pude vê-lo, na tela da televisão, no dia 3 de junho de 1970, quando o Brasil estreou naquela Copa. As pessoas da minha casa, e toda a vizinhança da Avenida Treze, em Campina Verde-MG, estavam reunidas na casa de Pedro Caetano Filho, o doutor Pedrinho Caetano, odontólogo e dono da única TV na imediações. Estava só, com minha mãe, ouvindo aquela novidade no rádio, e o Brasil perdia por 1X0. Quando aconteceu o empate pude ver, da janela de nossa casa, a explosão de alegria na casa do Pedrinho. Minha mãe me disse para comprar uma caixa de foguetes, o que fiz com rapidez; entreguei a ela os fogos e pedi licença para compor as fileiras de torcedores, na casa do generoso vizinho. Não deixei, nunca mais, de acompanhar esse evento mágico que é “Copa do Mundo”. Pelé foi o grande protagonista daquela Copa, junto a uma geração brilhante, e colocou o Brasil no ranking de maior detentor de títulos em Copas, condição que ainda detém, 52 anos depois. Era a quarta Copa do “Rei” e o terceiro título, além de sua despedida de Copas, isso aos 29 anos. Hoje, este que considero o mais brilhante desportista, não só do Brasil, do mundo, deixa uma vida de lenda viva para se eternizar como uma gigantesca lenda. Uma perda que não pode ser mensurada, dada a importância que esse homem adquiriu no mundo. Deixo uma pergunta que deve ser respondida pelos especialistas: teria o futebol, e falo só do lado nobre desse esporte, alcançado tamanha grandeza sem que Pelé houvesse existido?

Lenoar Santos Macedo | Faz. Boa Vista de São João - Silvânia-GO

Desoneração

Lula decide prorrogar por mais 60 dias a desoneração de impostos sobre os combustíveis. O mercado surpreso vê o dólar de R$5,26 subir para R$ 5,35 e a bolsa desaba mais de 3%. Esse é o Lula que decide sem se preocupar com o equilíbrio fiscal.

Paulo Panossian | São Carlos – SP

Erramos

Diferentemente do publicado, o título correto da nota da página 14, da edição desta segunda-feira, 2, sobre acidente na BR-040 é: “Carro capota em Luziânia”.