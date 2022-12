Disparidade dos títulos

Matéria sobre a posição da bancada goiana à denominada PEC da transição (na edição de segunda-feira, 5) chama a atenção pela disparidade dos títulos de capa (“PEC da transição tem boa aceitação na bancada goiana no Congresso”) e da matéria interna (“Bancada goiana mostra pouca resistência à PEC”). A meu ver, nenhum dos dois títulos espelha o que a frieza dos dados mostra. Vejamos o da capa: apenas três dos 17 deputados se manifestaram favoráveis à PEC, o que está longe de configurar uma “boa aceitação” (relembrando: dois deputados e igual número de senadores impuseram ressalvas, dois deputados são contra, quatro estão indefinidos e seis deputados e um senador não responderam). Já o segundo título sugere nas entrelinhas que o autor da matéria talvez esperasse uma “grande resistência” à PEC. Cabem aqui duas considerações: haveria tantos pruridos caso o atual presidente tivesse vencido as eleições, uma vez que ele também prometeu R$ 600,00 para o Auxílio Brasil? A segunda e mais importante: 33 milhões de pessoas que passam fome todos os dias não seria motivo suficiente para “motivar” a bancada a votar a favor da PEC? Um lembrete para os defensores do teto: o atual governo estourou o teto de gastos em R$ 800 bilhões.

Raquel Mourão Brasil | Parque das Laranjeiras – Goiânia

Eleições

Recentemente, Donald Trump voltou a alimentar teorias da conspiração sobre a sua derrota eleitoral nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, criticando as empresas tecnológicas por, alegadamente, estarem alinhadas com os Democratas, dizendo: “Os fundadores da democracia americana não quereriam, nem aprovariam, eleições falsas e fraudulentas”. O ex-presidente dos Estados Unidos defendeu ainda a anulação das eleições presidenciais de 2020 e a extinção da Constituição americana, exigindo sua reintegração na Presidência.

Esta mesma lamúria, com muitas semelhanças, está ocorrendo no Brasil. Seria uma mera coincidência?

Orivaldo Jorge de Araújo | Setor Bueno – Goiânia

O grande problema nacional

Somente um problema no Brasil existe. É a corrupção, a violência, a fome? O problema é somente um: concentração absurda da riqueza nacional. Todas as nossas mazelas possuem uma raiz somente: a desumana distribuição da riqueza brasileira.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina - Rio Verde