Fome mais presente

Com fome, não há cidadania. Em 2022, pesquisa desenvolvida pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostra que a insegurança alimentar se tornou ainda mais presente entre as famílias brasileiras. Em 2020, 19,1 milhões de brasileiros conviviam com a fome. Em 2022, são 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. Cada número representa a vida de uma pessoa. A fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos, passando de 9,4% em 2020 para 18,1% em 2022. O problema vai muito além da questão de saúde pública, pois quem está com fome não consegue aprender. Por isso, precisamos acabar com a fome para avançar na educação.

Railton Nascimento Souza | Presidente licenciado do Sinpro Goiás

Retomada econômica

A economia brasileira segue em processo de recuperação, e mesmo com os impactos da Covid, ela cresceu no primeiro semestre deste ano, cerca de 1.7%. Apesar do ambiente de incertezas gerado pelo reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia, este semestre teve um robusto crescimento em “V”. A atividade econômica mostrou-se positiva em vários ramos, em especial na indústria e nos serviços, confirmando uma melhora no ambiente de negócios e nos empregos. Estão contrariados os banqueiros, que perderam milhões em rendimentos pelo Pix, criado pelo presidente, que é isento de taxas, antes repassadas a estes banqueiros. Eles têm esperança que, caso Lula vença as eleições, vá revogar o Pix. O caminho para a retomada ainda é enorme! Parabéns ao presidente Bolsonaro e sua equipe, que posicionaram o Brasil como uma das nações que, após pandemia, mais rapidamente está recuperando sua economia.

Maria de Lourdes Barbalho | Setor Oeste - Goiânia

Veneno destilado

O veneno destilado nas palavras do senador Jorge Kajuru no Giro contra o ex-governador e pré-candidato ao Senado Marconi Perillo mostra claramente a total falta de ética deste polêmico radialista e político. Cabe repúdio a esses ataques baixos que depõem contra uma política limpa que tanto almejamos alcançar.

Recomendo a este político que, ao invés de fomentar a cultura do ódio, continue buscando um mandato propositivo que justifique os milhares de votos que lhe foram confiados. Não é o fato de ter diferenças que habilita alguém a tentar denegrir a integridade moral de quem quer que seja. Caso contrário, a ordem de perjúrios pode até voltar a quem os pratica, afinal, todos nós temos nossos próprios telhados.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia