BR-153 às escuras

No início de maio de 2021, foi publicada uma reportagem no POPULAR dizendo que em três meses o trecho da BR-153 que corta Goiânia e Aparecida estaria novamente iluminado. Nove meses depois, continuamos com a BR quase que totalmente às escuras. Há alguns anos, à noite, temos que trafegar às escuras no trecho da BR-153 que corta Goiânia, simplesmente porque mesmo havendo toda a infraestrutura de postes de iluminação, não há fornecimento de energia para que haja luz na rodovia.

Sabemos que há um “jogo de empurra” entre a Enel, a empresa concessionária da BR-153 (Triunfo Concebra), municípios de Goiânia e Aparecida e o governo estadual (Goinfra), já que nenhuma dessas partes quer assumir a despesa da energia. O Ministério Público poderia reunir todas as partes na busca de uma solução. A falta de iluminação favorece a ação de marginais, ameaça a vida de milhares de motoristas, passageiros e pedestres e deixa claro, mais uma vez, a insensibilidade das nossas autoridades municipais e estaduais em não resolver definitivamente esse problema.

Além desses problemas, Goiânia é a única capital brasileira que oferece aos visitantes que chegam pelo aeroporto à noite um caminho às escuras para o centro da cidade e diversos outros bairros. É uma vergonha para nossa cidade.

Lourival Batista Pereira Junior | Setor Marista - Goiânia/GO

Painel de Confaloni

Matéria da jornalista Malu Longo publicada no POPULAR nesta sexta-feira mais uma vez coloca o dedo na ferida de um descaso que acontece aos olhos da população. Dessa vez é com o painel de Frei Confaloni irremediavelmente vandalizado no prédio que por último abrigou a Secretaria de Estado da Educação, na Avenida Anhanguera. Ao abandonar o imóvel sem entregar as chaves para os proprietários e retirar parte da grande de proteção, a secretaria sinalizou aos vândalos que o banquete estava servido. Para agravar, vem a Secretaria de Estado da Cultura, por meio da sua Superintendência de Patrimônio Histórico - em um processo de análise que já entrou no terceiro ano(!!!) - e impede que o painel seja retirado e instalado em um museu consagrado ao artista, na cidade de Goiás, onde ele ficaria em estado de criogenia com sua reprodução fotográfica cobrindo o maciço, como é o desejo manifesto de centenas de artistas, intelectuais e entidades representativas dos setores cultural, educacional e turístico. Quer dizer, o governo estadual, verdadeiro propiciador desta enorme perda, nada faz e nada deixa fazer. Até quando?

PX Silveira | Representante da família de Confaloni no Brasil e biógrafo do frei