Taxas cartorárias

O setor produtivo espera ver em breve, na prática, os impactos da decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional a cobrança extra sobre taxas pagas por serviços cartorários em Goiás. Ao corrigir essa injustiça, um dos reflexos da medida deve ser a formalização de mais empresas. Isto porque, o alto valor cobrado para emitir certidões e outros documentos semelhantes acaba desestimulando o empreendedor que busca oficializar seu negócio. Neste contexto de inflação, qualquer iniciativa levada a cabo para desonerar o contribuinte é válida.

Valdir Ribeiro - Presidente da FCDL-GO

Professor demitido

Totalmente equivocada e vergonhosa - pra dizer o mínimo - a atitude do Colégio Visão em demitir o professor de sociologia. A questão de prova elaborada pelo professor não contém nenhum indício de partidarismo político ou ideológico. Os próprios pais e alunos reconhecem isso e protestaram contra a demissão. Além disso, os gestores desse colégio desconhecem ou querem esquecer que o próprio fato de existirem escolas privadas no país, é fruto de uma disputa política histórica, que remonta a centenas de anos. Portanto, como negar o fator “política” entranhado em toda as esferas da sociedade? De qualquer forma, isso mostra o despreparo dessa escola em seu papel de contribuir para a formação de cidadãos melhores, abertos ao diálogo e construtores da democracia. No caso do influenciador que, equivocadamente, mas intencionalmente, acusou o professor (e isso é política rasteira), é só mais um entre tantos oportunistas que grassam no cenário político atual, levando desinformação às pessoas. Cabe lembrar ainda que, ajudar a combater esse oportunismo e a desinformação, deveria ser um dos papéis sociais da escola e não, contraditoriamente, pactuar com isso. Torço para que a escola repense sua atitude, mantenha o professor em seu quadro de docentes e dê um bom exemplo a seus alunos e à sociedade.

Adriano de Melo Ferreira - Setor Coimbra - Goiânia

Desagravo

Alhos e bugalhos se misturaram nesta sexta-feira, quando o deputado Daniel Silveira recebeu a “medalha do mérito do livro”, da Biblioteca Nacional. Seria risível, se não fosse muito triste, estamos com uma carência absurda de cultura, Nem aqueles que jamais abriram um livro vão entender a mensagem contida nessa premiação. Charles Chaplin, nosso eterno Carlitos, certamente mudaria sua célebre frase, “Não sois máquinas! Homens é que sois!” e pronunciaria, para nosso desagravo, “Não sois músculos! Pensamentos é que sois!”.

Lenoar Santos Macedo - Silvânia GO