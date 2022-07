Fome de líderes

Após a polêmica dos gastos com shows, o vergonhoso descaso com a política indigenista e ambiental, assassinatos, prática do clientelismo político e escassez dos recursos para merenda escolar, foi exposta a grande dificuldade dos gestores em estabelecer prioridades. Mas chama a atenção o caso de Itumbiara que se propôs a garantir a segurança alimentar dos alunos da rede municipal no período das férias (O POPULAR do dia 6). No dia 7, o alerta! “A fome se alastra: enquanto comida fica parada no galpão...” e “...o leite está mais caro que gasolina”, referindo-se ao estoque de 21 mil cestas básicas estocadas em Goiânia e ao valor do litro de leite no varejo, acima do combustível. É grande a indiferença dos gestores públicos diante dos problemas da população e das questões emergenciais. Em Vida Urbana, é citado o relatório da ONU esclarecendo que o problema é mundial e que após a pandemia 825 milhões de pessoas foram atingidas pela insegurança alimentar, sempre pelos mesmos motivos: conflitos, clima, economia e desigualdades. Ao mesmo tempo em que a Conab divulga a previsão de aumento na safra de grãos; crescem os conflitos, os desequilíbrios climáticos, as desigualdades sociais, a fome de alimentos e a fome por líderes preparados para enfrentar uma possível recessão global.

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás – Goiânia

O cachorro e o próprio rabo

O Brasil sofre da incapacidade de escolher seus caminhos pela vontade de sua população. Sofremos da síndrome do cachorro, que insiste em perseguir o próprio rabo e não desconfia que joga fora sua energia, a troco de nada, além de expor-se ao mundo politizado. Todas as vezes que a sociedade assume as rédeas políticas, começa-se a ouvir o rufar dos tambores; no nosso caso é o rufar de coturnos, desde que o império foi golpeado. O mote do momento é a urna eletrônica e o ataque a esse avanço incontestável da nossa vida política; é a bala de prata de inconsequentes chefes militares. Caíram, de forma lastimável, na cantilena de um candidato e, como é de costume, esquecem que deveriam estar a serviço da sociedade e não confrontando-a. Ao marchar ao encontro do canto de sereia do carcomido expediente do golpe militar, nossas Forças Armadas marcam ponto como instituição fora do interesse da sociedade e mostram que o cachorro segue sua sina de perseguir a própria cauda.

Lenoar Santos Macedo | Silvânia-GO