Abandono de setores centrais

Por morar desde o final da década de 1960 em Goiânia, muitos anos de Campininha e depois em outros bairros, ando notando as diferenças brutais ocorridas na cidade. Não é a Goiânia que

sempre conheci e gostei.

O Centro está dando medo de andar, de tanto malandros, lojas fechadas, as obras da Goiás, por exemplo, que nunca acabam, até as agências bancárias estão saindo do bairro. Fui a Campinas no cartório do Prado e não tive coragem de sair de lá e andar um pedaço da Avenida Geraldo Ney até a Matriz, a quantidade de andarilhos nesse pedacinho, deitados na calçada, brigando, me deu medo. Fui a um enterro de um parente no Cemitério Santana e, além da tristeza da perda de um ente querido, percebi que o cemitério está detonado.

Na semana passada fui a

uma clínica na 94 e deixei o carro na 83, no Setor Sul, fui andando e observando a quantidade de lojas fechadas, depois novamente de carro entrei numa avenida e circulei atrás do Martim Cererê, que abandono.

O que vai acontecer com esses setores tradicionais? O que o poder público pode e deve fazer? É a nossa história que está indo para o ralo, literalmente.

Viviane Pacheco | Setor Nova Suíça - Goiânia



Adeus a Hailé Pinheiro

Hailé Pinheiro era, é e sempre será uma unanimidade em Goiás. Amado pelos torcedores esmeraldinos do Goiás e respeitado pelos colorados vilanovenses, rubro negros atleticanos e alvinegros do Goiânia. Ele era um

exemplo de gestão no futebol goiano e brasileiro. Goiano de Itaberaí, era uma espécie de rei Midas,

ou seja, onde tocava virava ouro. É inegável a veia empreendedora dele. Apaixonado pelo Goiás Esporte Clube, ele pedia a Deus para levá-lo apenas quando o Goiás fosse campeão brasileiro, e já

que o Goiás não foi

campeã brasileiro, ele ia ficando por aqui. Como se desafiasse e fizesse uma queda de braço com Deus, palavras dele. Que Deus conforte o coração dos

seus familiares, amigos e

de todos nós

admiradores.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia