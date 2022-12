Ranking da transparência

Numa reportagem interessante sobre o ranking de transparência, em que O POPULAR traz informações a respeito de Goiânia, podemos observar uma involução, a famosa “marcha à ré”, sob a administração do prefeito Rogério Cruz. Houve promessa garantindo outro cenário, mas, sabemos que perfis como o dele raramente superam as tais promessas. Perdem os pagadores de impostos da capital, que sustentam essa máquina e não conseguem, em plenitude, acompanhar a gestão, os gastos e as mínimas possibilidades de investimento na cidade.

O alerta precisa ficar ligado, 2024 se aproxima e será fundamental evitarmos gente sem compromisso com a verdade, a coisa certa e a transparência. Somos os responsáveis por onde moramos, quem pode defender Goiânia com mais autoridade que seus moradores?

Ainda dá tempo dessa gestão nos surpreender positivamente, mas quem acredita?

Elison Bernardes | Setor Oeste - Goiânia

O Brasil voltou

A torcida brasileira, em função da qualidade técnica de nossa seleção, estava esperançosa para entoar esse refrão “O Brasil voltou” e comemorar a conquista de mais uma Copa, o hexa no Catar. E o que vimos, infelizmente, nesta partida das quartas de final, contra a boa Croácia, foi um Brasil sem inspiração, com mais um primeiro tempo medíocre e no segundo, melhor, mas, empatando no tempo normal por 0x0. Somente marcou um gol, diga-se, belo de Neymar aos 16 minutos da prorrogação. Porém, ingenuamente a defesa brasileira, dita a melhor da Copa, não foi capaz de controlar o jogo, abriu espaço para Croácia empatar, 1x1. E nos pênaltis, outra decepção, ou frustração, perdemos bisonhamente 3 pênaltis, e a torcida tupiniquim chora: “O Brasil voltou para casa”, e a Croácia, com méritos, segue para semifinal.

Paulo Panossian | São Carlos – SP

Cinemas no Centro

Já são mais de oito meses desde o incêndio nas salas de cinema do antigo Banana Shopping. Quem passa por lá ainda se depara com as paredes externas do prédio, próximas ao telhado, em situação deplorável. Mas, para nossa alegria, no centro de Goiânia, temos um cinema no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na praça cívica. Viva o centro de Goiânia. Viva o Cine Cultura!

Victor Vaz de Campos | Setor Central - Goiânia