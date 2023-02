Trem da alegria na Alego

Estou sentindo falta de uma cartinha do sr. Roberto Célio a respeito do trem da alegria dos deputados rejeitados pelo povo na Assembleia Legislativa. O presidente eleito alega que sente uma gratidão aos rejeitados; ele tinha que sentir esse sentimento é pelo povo que como eu o elegeu, sendo assim devia agasalhar essa turma nas suas empresas. Eu nunca vi tantas secretarias e diretorias, além de centenas de comissionados num órgão que devia zelar pela coisa pública e não fazer ao contrário.

Presidente, o senhor perdeu uma grande chance de ser o próximo prefeito, o povo vai se lembrar...

Luiz Antonio Calaça | Setor Oeste - Goiânia

Tarifa no Eixo Anhanguera

O Governo de Goiás informou que os novos ônibus elétricos que serão alugados para o Eixo Anhanguera não são no padrão dos atualmente utilizados no quesito do embarque/desembarque dos passageiros. O Eixo, no seu trajeto original tem como característica primordial o embarque com a cobrança de tarifa fora do veículo, para isso as estações têm plataformas elevadas e as portas dos ônibus são nesse nível. Não conheço alguma cidade que utilize o mesmo sistema de cobrança de tarifa do Eixo, mas utilizando ônibus com portas em altura próxima ao solo. Caso se confirme que as plataformas das estações do eixo sejam rebaixadas é preciso alertar ao governo que tal opção irá implicar em uma evasão do pagamento da tarifa de forma incontrolável: atualmente um pequeno número de pessoas consegue saltar para acessar a plataforma burlando o pagamento da tarifa, com o embarque em nível essa possibilidade se tornará muito simples.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Direitos dos aposentados

Saímos de uma pandemia, as chuvas estão atormentando as periferias com percalços e destruição, o dinheiro continua difícil de ganhar. Precisamos garantir direitos como 14º salário para aposentados, revisão das “aposentadorias da vida toda”, pois aposentamos e continuamos a produzir “mais valia” que é um acréscimo ao PIB (riqueza produzida pelo País), recebemos a média dos pagamentos ao INSS, e depois de dez anos queremos receber o máximo que pagamos à Previdência, pois produzimos mais. E o que pagamos não resgatamos seu total e sim em parcelas mensais, como aposentadoria. Cadê os juros do nosso dinheiro?

Hudson B. Tannús | Goiânia-GO