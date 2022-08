Direitos e deveres

Sinal dos tempos é perceber que várias coisas mudam a seu redor e você se sente impotente ou pequeno para reagir, absorver isso, mas omisso jamais. Fui criado em uma prole de cinco irmãos, três mulheres e dois homens, todos com muitas obrigações deveres e poucos direitos, como era nesses tempos. Meninos faziam coisas de meninos e meninas assim também, mas partilhávamos muitas coisas juntos, lógico, e essa interatividade respeitosa acrescentava muito ao nosso caráter e educação, nos ajudando a formatar nossa consciência para sermos bons e corretos adultos como muitos de nossa geração. Ontem vi pela mídia televisiva pais de uma adolescente, menina, reclamando aos céus que sua filha não teve o direito de participar das finais de um campeonato masculino de futsal. E a mídia tentando a todo custo transferir a responsabilidade disso ao promotor do campeonato, usando a expressão misoginia para denegrir a imagem da instituição que promoveu o campeonato, de abrangência nacional, com regras de conhecimento antecipado pelos partícipes, fazendo coro com os pais dessa adolescente, que deveriam sim ter observado as regras antes de incitá-la a participar e mais, deveriam ser os primeiros a ensiná-la a cumprir regras, pois vivemos em comunidade, em uma democracia regida por leis e regras que devem ser cumpridas por todos. Mas, é coisa de brasileiro que sempre acha que tem razão e quer a todo custo dar um jeitinho e aparecer nos holofotes. Uma pena, pois vivemos em uma época de deseducação dos filhos pelos pais, inconsequentes, e as vítimas desses infortúnios acabam sendo eles mesmos, os filhos, que com certeza absorvem essa visão deturpada da vida para si, muitos direitos e poucos deveres.

Jorge Augusto Borges | Setor Bueno - Goiânia

Justiça Federal

O Sinjufego esclarece que a correção parcial de 18%, dividida em 4 parcelas até 2024, está longe de repor integralmente as perdas salariais dos servidores do Poder Judiciário da União. Só neste atual governo, a corrosão será de 30%.

A inflação real pesa no bolso de todo trabalhador, não sendo diferente com a nossa categoria. É preciso desfazer a imagem arraigada de que servidor público é marajá, passando uma imagem distorcida para a sociedade. E em relação ao Judiciário Federal, é preciso também reiterar a separação entre servidores e juízes, cada uma dessas carreiras têm seu regime próprio de remuneração, enquanto que servidor é trabalhador e juiz é um órgão do Poder Judiciário.

João Batista Moraes Vieira | Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Goiás- Sinjufego