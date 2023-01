Ovo da serpente

Sempre elegi o pensamento como o maior patrimônio que podemos amealhar na vida, a partir dos ensinamentos da própria vida. A política, eixo central da vida em comunidade, pressupõe a formação de pensamento sadio como mobilizador da evolução social e da estabilidade, o que é obtido por meio de livros, jornais e revistas especializadas. Entretanto, o que temos observado é um grupo cada vez maior abdicando do pensamento, em favor do arrebanhamento em massa, especialmente por meio da rede social. Há um novo protagonista, que responde pelo nomes de “youtuber ou influencer”, indivíduos, em muitos casos, desprovidos de formação ou tino para a vida coletiva e que sequestram a opinião de um número cada vez maior de alienados. Quando querem ganhar mais dinheiro, migram para a política e, não raro, partem para a candidatura, conquistando verdadeira avalanche de votos. São capazes de levar os seguidores, que já não têm apego à cultura, a renegar informações da mídia. Não cito nomes, pois apesar de serem perniciosos e sem formação, são perigosos, mas estão aí, em nossa frente. As pessoas que arrastam para suas hostes, longe de compor grupos hipossuficientes, trazem empresários, grandes proprietários e, não poderia ser diferente, muitos “patriotas” que se identificam com o termo “doutor” antes do nome. O resultado disso, temos assistido todos os dias em frente a quartéis e teve uma demonstração de gala, no último domingo, em Brasília.

Lenoar de Matos Macedo | Faz. Boa Vista de São João – Silvânia-GO

Ê, Brasil

“Entre outras mil/És tu, Brasil/ Ó Pátria amada!” Que pátria amada, hein? Já dizia Carlos Drummond de Andrade, em Toada do Amor:

“E o amor sempre nessa toada!

briga perdoa perdoa briga.

Não se deve xingar a vida,

a gente vive, depois esquece.

Só o amor volta para brigar,

para perdoar, amor cachorro bandido trem.

Mas, se não fosse ele, também

que graça que a vida tinha?

Mariquita, dá cá o pito,

no teu pito está o infinito.”

“Toada”, descrita no dicionário de uma forma e interpretada por nós de outra. To-a-da, assim está o Brasil, indo e vindo, igual a separação das sílabas da nossa toada. Como diz o ditado popular: “o Brasileiro terá que ser estudado pela Nasa”. Não sabemos mais o que é o Brasil, não sabemos mais a identidade do brasileiro, não sabemos mais quem conduz os brasileiros. Que os Brasileiros voltem a lembrar que a pátria amada tem que ter toada, e que o Brasil é de todos e para todos!

Diogo Araújo | Goiânia-GO