Cidadania e prosperidade

Sempre admirei essa coluna, destinada a opinião dos leitores. Não posso deixar de me referir a duas cartas publicadas no dia 26 de junho passado. A primeira reflete nosso anseio em nos pronunciar com nossas opiniões, sejam elas críticas ou informativas. Cada um de nós, cidadãos, possuímos individualidade, ou seja, não pensamos exatamente igual. Parabenizo as duas cartas publicadas. Na primeira vale a pena completar o pensamento da leitora com o que disse JFK em seu breve governo: “O cidadão não deve perguntar o que o país deve fazer por ele, mas sim o que eu, como cidadão, posso fazer pelo meu país”. Esperar sentado os benefícios do governo significa não praticar “cidadania”. A outra carta coloca na mesa uma velha e verdadeira história da economia que estuda o que é pobreza, riqueza e prosperidade. A própria definição de Economia já diz: “é ciência que estuda as necessidades humanas e procura um meio de satisfazê-las.” Já dizia Adam Smith (economista) que se em determinado momento houvesse uma divisão igualitária de toda a riqueza (bens) do mundo para a população economicamente ativa, daqui a duas horas, alguém já teria o dobro. Exatamente porque ele colocaria essa riqueza para prosperar, não para consumir. E assim é o mundo desde o tempo das cavernas. A divisão do trabalho é uma forma de fazer a sociedade prosperar. Se não houver o capital, não haverá o empregado, se não houver o coveiro, quem enterrará os mortos? É assim que funciona o mundo. Não haverá prosperidade se a riqueza não for explorada. Sabemos que o Brasil não é um país rico, mas possui riquezas que não são exploradas para nossa prosperidade. Devemos martelar sempre nessa direção. Somos alienados por governos que muito prometem e nada cumprem. Isso é que é triste. Vou concluir citando Paulo Freire em uma de suas mais belas palavras, que me faz muito pensar no momento de distorções que estamos vivendo, com valores inconvenientes e limites totalmente não respeitados por uma maioria de cidadãos. “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor”.

José Carlos Riccioppo | Setor Oeste - Goiânia

Promessas

Já sabemos que promessas e projetos do governo tendem a cair no esquecimento, mas no caso do BRT Norte-Sul já tinha sido divulgada a data de inauguração, que seria em 24 de outubro do ano passado e o que animava era que as empresas de ônibus já tinham até comprado os ônibus. No entanto, sob alegação de que ocorrera um pequeno problema em um viaduto, a inauguração tinha sido adiada. Agora passados mais de oito meses, estou vendo os ônibus que tinham sido comprados rodando no Eixo Anhanguera. Será que esqueceram do BRT?

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia