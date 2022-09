Golpes da direita no Brasil

Eu fico sem entender, os motivos pelos quais a direita brasileira ousa em falar em liberdade da população, dando a entender e acusando diretamente a esquerda de impedir a democracia, a liberdade, o respeito às instituições, à família, à pátria e a Deus. Como se apenas a direita fosse do bem, de Deus, a favor da família e da pátria. Por mais que o presidente Bolsonaro faça referências ao diabo, quando se refere ao ex-presidente Lula, seus seguidores não devem comprar e propagar essas falácias e desrespeito. Os quatro golpes e vetos da liberdade que o Brasil experimentou, foram dados pela direita: 1889, marcando o fim do Brasil imperial e o início do Brasil republicano, quando inicia o governo de Marechal Deodoro da Fonseca; 1930, ao depor Washington Luís e impedir a posse do eleito Júlio Prestes, com junta militar e Getúlio Vargas; 1964, ao destituir João Goulart do poder e dar início a 21 anos de ditadura militar - que aliás o presidente Bolsonaro sempre negou que isso ocorreu, ou seja, ignorando a própria história, ou por má fé ou por ignorância. E por último, o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, ou seja, todos os golpes desse país foram da direita, e não da esquerda.

E para completar o desconhecimento e a ignorância, a direita insiste em dizer que teme a volta do comunismo e socialismo no Brasil, referindo-se a Lula. Como assim? Alguma vez o Brasil foi socialista ou comunista?

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Planejamento familiar

Todos concordamos que a educação é a base do desenvolvimento humano. No entanto, aqui em Goiás, não vejo isso sendo feito na educação das pessoas quanto ao planejamento familiar, o que daria às pessoas a opção de escolher se querem e quando querem ter filhos.

Essa educação abrange também a saúde, principalmente das mulheres, e é feita na atenção primária em diversas cidades brasileiras.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia