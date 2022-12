Bibliotecas

A propósito de carta do leitor Edmo Nunes, publicada na edição do dia 14/12/22, a Prefeitura de Goiânia esclarece que em nenhum momento o prefeito Rogério Cruz cogitou o fechamento de bibliotecas. O gestor destacou que todas as unidades da Rede Municipal de Educação continuarão com seus acervos de livros, materiais e brinquedos pedagógicos, que são utilizados no ambiente escolar. Rogério Cruz apenas fez a defesa em prol da ampliação do uso da tecnologia no fomento à leitura, que ocorre aliada ao uso dos livros físicos que compõe os acervos de 173 escolas. Estas unidades educacionais receberam, ao longo do ano, cerca de 400 mil obras literárias. O prefeito já reiterou a importância do desenvolvimento tecnológico no aprendizado. Lembrou, ainda, que alguns alunos com problemas de saúde, por exemplo sinusite, serão beneficiados com o investimento em tablets e computadores. Trata-se, portanto, de democratização do acesso à leitura.

Reale Palazzo | Secretário Municipal de Comunicação

Nota da Redação

A chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Débora Quixabeira, informou à imprensa no dia 8 de novembro que salas de leitura seriam fechadas para abrir vagas para crianças dos CMEIS. Tais salas funcionam como bibliotecas nas escolas municipais.

Erramos

Diferentemente do que afirmou a reportagem “LOA é aprovada com menos investimentos e sem taxa” (Notícias, 16/12, pág. 6, da edição impressa), a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 do Estado de Goiás aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás, nesta quinta-feira (15), aponta que, para o próximo ano, o governo planeja investir R$ 1,9 bilhão. Em 2022, a despesa fixada para este fim foi de R$ 3,1 bilhões. Já em 2021, o valor foi de R$ 2,3 bilhões.