Avenida Iris Rezende

Goste-se ou não de Iris Rezende, uma coisa é certa: todos os goianos o conhecem e reconhecem seu legado, ao contrário do ex-ditador Castello Branco. A choradeira de comerciantes e Sindicato de Lojistas chega a ser ridícula. Mudanças de endereço podem ser feitas em bloco por concessionárias e órgãos do serviço público a custo zero. Se alguns ainda estão no tempo dos blocos de Nota Fiscal ou cartões de visitas impressos, certamente não têm estoques para cinco anos. Goiânia, Aparecida e outras cidades deveriam aproveitar o embalo e alterar nomes de homenageados como Pedro Paulo de Souza, da Encol, Luiz Antônio Garavelo, ex-ditadores como Médici e Figueiredo. E do assassino sanguinário e escravagista Bartolomeu Bueno, o Anhanguera.

Mauro Jose Santana / Setor Bueno - Goiânia

Charge sobre o Atlético

Na edição de 15 de novembro de 2022 deste jornal, foi publicada charge de autoria do cartunista Jorge Braga que estampava a caricatura de um dragão dentro de uma caverna descaracterizada onde lia-se: A Casa do Dragão - Série B. Pois bem, não conheço o cartunista autor da charge e nem tampouco o time pelo qual torce. O que sei é que times de grande apelo popular como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Grêmio, Internacional, Corinthians e Palmeiras num passado não muito distante já foram protagonistas na série B. Mais especificamente no nosso estado, não tenho lembranças de ter visto o Vila Nova disputando uma série A do campeonato brasileiro, mas vi sim, o Goiás por inúmeras vezes disputando uma segunda divisão desse mesmo campeonato. Não sei qual foi a intenção do cartunista, mas para alegria dos atleticanos a CBF divulgou nesta semana o ranking de clubes do Brasil para 2023. Publicaremos aqui apenas o ranking dos times goianos: 13ª posição - Atlético Clube Goianiense; 19ª posição - Goiás Esporte Clube; e 30ª posição - Vila Nova Futebol Clube. Como se pode ver, o Dragão continua mais vivo do que nunca, com uma estrutura física e financeira de dar inveja a muita gente.

José Carlos P. de Brito / Conjunto Aruanã I - Goiânia

Exame da próstata

Tenho 64 anos e há muitos anos cuido da minha saúde com exames preventivos, incluindo o da próstata, faço um simples exame de sangue e eventualmente um ultrassom e nada mais me é pedido pelos médicos. Assim, creio que o exame de toque retal é apenas para os casos em que forem percebidas anomalias nos exames que mencionei e a má informação disso leva os homens a não se cuidarem!

Marcos de Luca Rothen / Setor Bueno - Goiânia