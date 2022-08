Patrimônio dos candidatos

Neste ano teremos 764 candidatos a deputado estadual e 374 candidatos a deputado federal. Tem um candidato que o patrimônio dele saltou de R$ 8 milhões para R$ 48 milhões em quatro anos (que galinha de ovos de ouro !). E teremos 28 candidatos milionários. A razão disto tudo é simples : poder e dinheiro. Na teoria e na campanha, todos estão muitos preocupados com o social, com as pessoas. Estão “preocupados “ com a fome , com a saúde, educação, transporte ,moradia, saneamento básico, empregos. A realidade é outra. Querem seu nomes no poder e bolsos cheios .Querem comer camarão e não estão nem aí se a população está comendo somente macarrão.

Augusto Cezar Rodrigues | Setor Gentil Meireles - Goiânia

Plano de governo do PT

Agora sim, temos ciência dos projetos reais do PT caso vença as eleições. Seu Plano de Governo enviado ao TSE reitera o fim do teto de gastos, a revogação da reforma trabalhista e completa oposição à privatização das estatais, entre outras ações. São 21 páginas que apresentam a versão definitiva do seu Plano de Governo e consolida o que o ex-presidente Lula vem falando desde que lançou sua candidatura, ao final de 2021. Com a revogação do teto de gastos, Lula poderá dispor à vontade do nosso dinheiro e dar continuidade ao seu hábito de empréstimos aos países socialistas, como o fez nos governos anteriores. Por outro lado, posicionando-se contrário à venda das estatais, elas se tornam canais de escoamento de dinheiro, como aconteceu com a Petrobras que quase foi à falência, assim como a Eletrobras que teve o mesmo caminho, e os Correios que também foram saqueados no período petista, entre outras. Sobre a reforma trabalhista, ela deu o retorno de empregos aos brasileiros, sendo que, no tempo da ex- presidente Dilma, tínhamos 14 milhões de desempregados, mas com a reforma, e mesmo sofrendo o impacto da pandemia, hoje baixamos para 9,3 milhões, com previsão de diminuir ainda mais. Assim, diante deste Plano de Governo petista, peço aos brasileiros que pensem no seu voto: não podemos retornar aos tempos antigos. Vamos focar em nosso país, e não querer que sejamos o mesmo modelo da Venezuela, Argentina e outros que estão no mesmo caminho!

Maria de Lourdes Barbalho | Setor Oeste - Goiânia