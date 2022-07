Ciência e educação

Uma boa notícia de Brasília: começa no dia 24 de julho a 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, na capital da República, com o tema “Ciência, independência e soberania nacional”. Que a reunião seja proveitosa e traga atalhos para uma educação consolidada, forte, que proporcione ao cidadão desde a mais tenra idade o interesse pela educação, formação acadêmica, causas ambientais, segurança alimentar e cidadania. Na política, é possível observar em Goiás o interesse de alguns pré-candidatos pela criação de uma bancada da educação. Um grande passo para tentar reverter o vazio provocado pela pandemia e grande demanda de professores. Que venham as propostas e projetos!

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás – Goiânia

Redução do Cerrado

Quer parabenizar O POPULAR pela brilhante matéria sobre o avanço do desmatamento do Cerrado. Este avanço da degradação do Cerrado, a partir do desmatamento, principalmente via queimadas, preocupa não só a nós, goianos, mas toda a população das outras dez unidades federativas do Brasil que possuem esse bioma em seus territórios. O desaparecimento de espécies vegetais deixa a nossa flora mais pobre, decadente e com perdas irreparáveis que não param por aí. A fauna também sofre com o avanço da degradaçãodo nosso ecossistema maior, já que os animais perdem suas fontes de alimento, e obrigam a migrações para as cidades, onde são presas fáceis para aqueles que não preservam suas vidas. Isso sem falar na exposição dos solos, que se tornam estéreis, compactados e erodidos, bem como a poluição do ar pela fumaça das queimadas. A fiscalização deve voltar às pautas de prioridades, quando se trata de preservação do Cerrado.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Serra Dourada

Goiânia tem dois times no Campeonato Brasileiro série A, o que é um orgulho para nós. Com isso recebemos aqui os grandes times brasileiros e duas vezes cada um. Mas essa recepção não é feita de forma digna, já que os times resolveram utilizar seus estádios em detrimento do uso do Serra Dourada, que atualizado poderia fornecer conforto para nós que gostamos de ver um bom jogo de futebol e não ficar espremido em arquibancadas e até mesmo cadeiras apertadas. O futebol no Brasil evoluiu para tratar o torcedor como um consumidor que deseja ter uma experiência agradável e os clubes que não fizerem isso ficarão cada vez mais para trás.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia