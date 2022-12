Posse de Lula

A declaração pública - a seguir - já seria bastante questionada vinda de um(a) cidadão(ã) normal, imaginem proferidas por um Coronel da ativa no Estado de Goiás: “Pelos meus filhos, pelos seus filhos. Até pelos seus filhos, eleitores de Lula, que não se importa de obter as coisas licitamente, eu, Coronel Benito Franco, da Polícia Militar de Goiás, ex-comandante do Batalhão da Rotam, falo com todas as letras: o ladrão (sic) não sobe a rampa.”

Já estamos há quase dois meses do final dessas eleições presidenciais e ainda existem pessoas que insistem em perturbar ainda mais esta já tão conturbada transição. Tenho plena convicção dos grandes préstimos que o aludido oficial fez e faz por nosso Estado, sobretudo na Segurança Pública. Porém, o que se espera desses bravos Militares é que respeitem nossa Constituição, as lícitas eleições e, sobretudo, o juramento feito perante o Pendão Nacional de defender a Democracia, a Pátria e a Ordem Pública. Precisamos de discursos que nos tranquizem os ânimos e restaure a fraternidade e o entendimento de nosso povo, pois o próximo presidente (Luis Inácio Lula da Silva) certamente precisará muito desta união e de credibilidade para cumprir sua gestão, contribuindo para que o Brasil retome um crescimento sustentável sendo exemplo a ser seguido mundo afora. Acredito muito na boa vontade dos Homens e Mulheres de Bem! No mais, espero fervorosamente que estes dias que nos aproximam do Natal nos renove a todos o zelo e o respeito entre as pessoas tão pregados por Cristo Jesus.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Turismo goiano

No artigo “Incentivo ao turismo goiano”, no Popular do dia 21, o deputado estadual Coronel Adailton explanou sobre o Turismo em Goiás. O setor está otimista diante das possibilidades de exploração nos 96 municípios do Mapa Turístico Goiano, caso seja elaborado um Plano Estadual de Turismo. Além do que foi realizado pode ser citado o novo patrimônio cultural imaterial goiano, a pamonha e o sucesso do Caminho de Cora Coralina. Um Plano Estadual poderia contemplar, também, a integração com Estados vizinhos criando rotas afins. Partindo da Cidade de Goiás, como exemplo, pelo Caminho de Cora e dos Goyazes com vários atrativos, passando por Pirenópolis, Brasília, patrimônio cultural da humanidade, pela Chapada dos Veadeiros (Projeto do Geoparque Unesco) ainda em Goiás; o Jalapão, as Serras Gerais e Palmas, Capital (TO) até a Chapada das Mesas (MA), consolidaria a Rota da Integração.

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás – Goiânia