Saramago e a Morte

O mundo comemora o centenário de José Saramago, nascido em Portugal em 1922. Único escritor em língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Rogério Borges, em artigo publicado no POPULAR no dia 12/11, presta uma homenagem a Saramago descrevendo a trajetória de sucesso do autor. Há pouco tempo li “As Intermitências da Morte”, um romance de Saramago publicado em 2017 pela Companhia das Letras. As pessoas perguntam: um romance onde a protagonista é a morte? Sim. Ela mesma. Como? Todos lhe viram as costas e nem desejam citar-lhe o nome.

De repente, tudo muda porque depois de ser odiada pelos seres humanos, ela resolve castigá-los. Afinal de contas, apesar de ser fatal, ela também tem sentimentos. Então resolve vingar-se decidindo que a partir de 1° de janeiro ninguém mais morreria. Imaginem o caos. As pessoas iriam sim envelhecer, adoecer, mas não morreriam. Foi o que aconteceu naquele país. A ausência da morte trouxe grandes prejuízos para funerárias, seguradoras e hospitais lotados com pacientes que, ainda que moribundos, não morriam. Até a igreja manifestou-se através do cardeal que afirmava que sem a morte não haveria ressurreição e sem ela a igreja perderia sua função. Com seu estilo irônico, Saramago faz-nos imaginar como estaria o diabo com seu inferno vazio. Num primeiro momento, o alvoroço tomou conta do país. Nenhuma notícia de desastres, acidentes e mortes. Mas nem tudo é festa e ela resolve voltar. Desta vez, vai avisar quem serão os próximos a morrer. Ela enviará uma carta em papel de cor violeta com o nome do destinatário e também avisará que o mesmo terá uma semana de vida. E não adianta rasgar a carta. Só ela pode fazer isso. Como eu disse anteriormente, ela também tem sentimentos. De repente, apaixona-se por um violoncelista que também receberia a carta. Então ela mesma destruiu a carta.

Final da história: o amor vence tudo. Até a morte. Novamente, no dia seguinte, ninguém morreu.

Fernanda Andrade Miranda | Setor Oeste - Goiânia

Rumo ao hexa

O País unido vibrou com a nossa seleção. Que a caminho do hexa, vence e convence por 2x0, a partida de estreia contra a Sérvia, na Copa do Catar! E como presente aos amantes deste esporte bretão, Richarlison fez os dois gols e o segundo foi uma pintura, de espetacular voleio...

Paulo Panossian | São Carlos-SP

Erramos

Diferentemente do publicado na reportagem Proposta dobra salário de servidor que teve cargo político, na edição de sexta-feira (25), a emenda ao projeto de revisão da data-base foi retirada de pauta.