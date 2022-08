Falta de água em Caldas Novas

Com profunda indignação venho denunciar o descaso do Departamento de Águas e Esgoto de Caldas Novas – Demae diante das inúmeras reclamações de falta de água no setor Morada Nobre, em Caldas Novas. Iniciei a construção de uma casa de veraneio no referido setor, com a obtenção do uso do solo, aprovação de projetos e a contratação de uma construtora para realizar o tão desejado sonho de ter uma residência para receber a minha família e amigos próximo ao Lago de Caldas Novas. Entretanto, os problemas iniciaram já na construção e tive que comprar água de caminhões pipa para concluir a obra, o que ocorreu agora nos meados de agosto/22. Todavia, o que seria uma satisfação da realização de um sonho se transformou em pesadelo devido à falta de água para uso e consumo. A água é disponível no setor apenas na madrugada (entre 5 e 6h) de segunda à sexta-feira, e no meu caso particular, a pressão não é suficiente para que a coluna de água chegue até o reservatório, que está aproximadamente nove metros de altura do nível do solo. A utilização da casa ocorre aos finais de semana, justamente no período em que o Demae não disponibiliza a água racionada. Para beber e cozinhar você pode comprar água em garrafões, mas para tomar banhos, lavar louças e cuidar da casa se torna impossível. Fiz inúmeras chamadas ao Demae relatando o problema e os atendentes apenas se limitam a me informar que neste período do ano é dessa forma e que não podem fazer nada!

Juarez de Morais | Morada Nobre - Caldas Novas-GO

Valorização dos professores

Políticas públicas voltadas para a valorização e o desenvolvimento de professores é o caminho mais rápido para conseguirmos a qualidade de que a educação brasileira precisa, posicionando-a como parte fundamental da estratégia de retomada do desenvolvimento do país.

A profissão que forma todas as profissões necessita de apoio para a construção de um futuro mais digno para toda a população.

Railton Nascimento Souza | Setor Marista - Goiânia