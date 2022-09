Cristianização de Simone Tebet

Esse termo foi criado em 1950 na eleição para presidente da República. Os candidatos apoiados pelos partidos dominantes eram: Eduardo Gomes pela UDN e Cristiano Machado pelo PSD. Já quase no fim do prazo para registro de candidaturas apareceu o terceiro candidato Getúlio Vargas. Getúlio havia sido deposto do regime ditatorial, cinco anos antes, mas chegou enchendo Belo Horizonte, onde eu morava, com outdoors, trazendo um sorriso largo, um lenço vermelho no pescoço, com os dizeres “Ele voltará”, e ganhou a eleição. Segundo analistas políticos, os eleitores de Cristiano debandaram em favor de Getúlio, daí o termo cristianizaram. O PSD foi o partido que deu origem ao PMDB, que deu origem ao MDB e que foi o partido que lançou Ulysses Guimarães, que também foi cristianizado. O partido tem uma estrutura bem montada em todos os estados da federação, elege sempre uma forte bancada de deputados e senadores, mas quando é pra votar no candidato que o partido escolhe, não trabalham para sua eleição. Isso ocorreu com Cristiano Machado, com Ulysses Guimarães, com Michel Temer e agora, pelo jeito, vai ocorrer com Simone Tebet.

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia

Demora para resultado de exames

Sou um jovem adulto de 71 anos e 2 meses de vida, e estou aguardando exames cardiológicos, solicitados à SMS, há exatos 63 dias. Solicitada à Ouvidoria uma posição a respeito, fui informado que só existe um prestador de serviço e que a fila é enorme, com essa simplicidade toda... por onde andam as outras empresas desse ramo, estranho, pois Goiânia próximo ou acima de 1 milhão de habitantes, ou será porque temos um prefeito que não recebeu um voto sequer? Estou a pensar: “Seremos um novo Rio de Janeiro” ou será por que os atuais administradores do município sequer conhecem a nossa capital? Socorro, Ministério Público do Estado de Goiás.

José Roberto da Mota | Residencial Monte Pascoal - Goiânia