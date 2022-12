Brasil pediu para perder

A nossa seleção perdeu, ou pediu para perder, de uma equipe fraca como a de Camarões por 1x0, não porque jogou com o dito time reserva. A equipe dirigida por Tite repetiu os mesmos erros, e graves, dos jogos contra a Sérvia e a Suíça. Ou seja, com saída lenta e até displicente da defesa para o ataque. E, não por outra razão que, com todo poderio dos nossos atacantes, fez apenas medíocres três gols. Pode até ganhar da Coreia do Sul, nas oitavas. Mas, se pegar na sequência com essa saída lenta da defesa as seleções mais qualificadas, certamente o Brasil pode ficar pelo caminho. Espero estar errado...

Paulo Panossian | São Carlos – SP

Impunidade

Esta semana a sociedade local sentiu um pouco mais os efeitos da impunidade no Brasil. O caso Luana Marcelo, a menina de apenas 12 anos com toda uma vida pela frente, ceifada por um assassino vizinho, deixa-nos reflexivos e extremamente preocupados com os rumos da segurança, do direito de ir e vir e, automaticamente, da incerteza sobre punição aos criminosos, que, sabedores dessa falha do Estado, teimam em remar contra a lei. A impunidade alimenta o crime, dá vazão para sua continuidade e deixa órfãs milhares de famílias nesse país. Monstros dessa espécie não têm correção, e a pena deveria ser cumprida, com prisão perpétua ou até mesmo, morte (inviável ainda no Brasil devido nosso atrasado processo jurídico).

Enquanto o pagador de impostos tem vida difícil, muito trabalho e o peso do Estado nas costas, o crime encontra facilidades, gerando uma sensação de compensação, e que pode influenciar muito nas investidas da juventude, aumentando ainda mais essa peleja.

Elison Bernardes | Setor Oeste - Goiânia

Mão de obra barata

Tem país que luta com problemas de desemprego. Sempre os trabalhadores mais afetados são os desqualificados que só têm os braços para conseguir emprego. Na China, isso é exacerbado em face do problema de mão de obra desqualificada. Segundo o escritor Alexandre Ostrowiecki, no livro “O Moedor de Pobres”, na China soube da construção de uma barragem para uma hidrelétrica. Ao visitar a obra, viu que os trabalhadores só usavam pás. Ele perguntou por que não se usava trator, o chefe alegou que com o trator desempregaria aqueles milhares que trabalhavam na obra. Então ele sugeriu: por que não usam colheres?

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia