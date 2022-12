Brasil em 2023

E assim, diferente dos planos de Jair Bolsonaro, a posse de Lula, eleito à Presidência na última eleição, está programada e deve ocorrer sem problemas em primeiro de janeiro de 2023. Lamentável que um ex-preso e muita gente ruim tenham chances de assumir cargos tão importantes e às custas dos pagadores de impostos, mas por enquanto, são as regras que temos.

Jair, em ostracismo há dois meses mais ou menos, segue viagem aos EUA, depois das orientações de parceiros juristas, sob risco iminente de prisão. O Brasil, que merece muito mais que isso, vai, aos trancos e barrancos, suportando gangues e gente sem nenhum compromisso, que a cada ano, sangra recursos, investe pouco, desvia muito e não acompanha as grandes nações.

Impossível virarmos esse ano de 2022 sem uma reflexão profunda de nossas atitudes em relação aos pseudolíderes que elegemos. Como já dizia Ayn Rand: “Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade”.

Elison Bernardes | Setor Oeste - Goiânia

Milton Nascimento

No dia 4 de Novembro, eu e minha esposa, Adriana, tivemos a felicidade de assistir ao penúltimo show deste extraordinário cantor/compositor da música popular brasileira, Milton Nascimento, no espaço Unimed em São Paulo. Depois, em dezembro, assistimos pela televisão ao seu último, realizado em Belo Horizonte, no Mineirão, para mais de 60 mil pessoas.

Músicas como Maria Maria, Caçador de Mim, Nos Bailes da Vida, Coração de Estudante, Travessia, Cálice, dentre outras, nos marcaram por se tratarem de canções que nos levam a refletir e a “viajar” em nossas vidas.

E por que não falar da emblemática Cio da Terra, com apenas três estrofes, sem refrão, que dão forma a esta obra-prima da MPB, composta por Milton e Chico Buarque. Retrata a relação fecunda e íntima entre o ser humano e a natureza num ciclo virtuoso que se renova e gera vida. Fecundidade que produz trigo e este, por sua vez, o pão.

Comento sobre esta música, pois podemos traçar um paralelo, como cristão, com os ensinamentos de Jesus. Ao apresentar o Reino de Deus, muitas vezes lança mão de figuras da natureza, como o solo, as plantas, os frutos e as sementes. O desejo do Mestre é revelar que toda a criação é fruto do mesmo plano de amor que nasce no coração de Deus. Nós somos chamados a deixar-nos trabalhar pela graça de Deus e também fazer a nossa parte para fecundar o solo do mundo com testemunho de partilha, respeito, compaixão e amor. Obrigado, Milton Nascimento!

Evandro Fortunato Pereira | Vila Santa Isabel – Goiânia