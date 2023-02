Custo extra

Nós moradores de Goiás começamos o ano sem sorte, os deputados estaduais foram convocados para um trabalho extraordinário e pelo que sei, isso representa um custo extra, e já estamos em fevereiro. Também vimos no POPULAR que eles criaram novos cargos para os colegas que não se reelegeram. Mas fazer o que, além de esperar que a nossa sorte mude?!

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Cargos e vantagens

Entendo que é importante refletirmos sobre duas frases. A primeira dita pelo ex-presidente francês Charles De Gaulle: o Brasil não é um país sério. Outra de nosso saudoso Rei Pelé: o brasileiro não sabe votar. Ambos acertaram ou não? Com raríssimas exceções, nossos representantes eleitos debocham do eleitor com suas condutas nocivas em relação ao erário, além, é claro, de que não estão nem aí para corresponder às expectativas pelas quais foram eleitos. Essa tal de coligação, governo de coalizão, nada mais são do que divisão de cargos e vantagens. Temos assistido a tudo isso nas três esferas. O eleitor é quem paga a conta. Dinheiro esse que poderia ser melhor aplicado em favor da população. Acredito que se a sociedade se posicionar contrária a tudo isso, será o começo para uma melhor conscientização e valorização do voto. Excluindo de vez esses maus políticos.

Cesar Benito Caldas | Ceres-GO

Ianomâmis

Rezam as Sacras Escrituras que de novo nada existe sob o Sol. O que hoje ocorre ontem ocorreu e no porvir acontecerá neste planeta que o Senhor dos Senhores nos deu. No pretérito ainda recente, sossegados se encontravam os índios neste território imenso quando aqui desembarcaram portuenses e outros europeus. Os chegantes traziam doenças que eles não conheciam, mas as tribos receberam deles e enfermados morreram muitos, muitos, milhares de índios. Vieram os europeus matar e saquear os tupis, os carijós, os aimorés e os demais. Faziam-no em nome de Cristo. Tentaram escravizar os índios, mas estes não se adaptavam ao serviço do engenho; então trouxeram, sob imensa maldade, da África, famílias de negros para penarem no nojento cativeiro. O asqueroso tráfico negreiro enriqueceu os traficantes de seres humanos. Hoje, na segunda década do século 21, a história da matança de índios se repete. Os garimpos levam doença para ianomâmis, principalmente crianças, que perecem também de fome. Apesar de tanta perversidade somos denominados de cristãos.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina - Rio Verde-GO