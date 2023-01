“Acomodar” os não reeleitos

Acabo de ler no POPULAR que a Assembleia Legislativa de Goiás pretende “acomodar” deputados que não conseguiram se reeleger no último pleito, imagino que um candidato qualquer que não se reelege pra algum cargo é porque não fez um bom trabalho no seu mandato. A palavra acomodar significa criar cargos desnecessários, ou seja, criar mais gastos desnecessários ou deixar de extinguir algum custo desnecessário. Então pergunto ao futuro próximo presidente da Alego: esses candidatos que não se reelegeram não podem ir cuidar da própria vida? Como todo cidadão de bem brasileiro, não podem procurar serviço em outro local? Cuidar do seu próprio negócio? Prestar um concurso? O contribuinte terá que arcar com todo deputado que não se reeleger? A Alego tem recursos próprios infindáveis pra isso?

O governador e o presidente da Alego podem e devem dar um basta já nesse circo às custas do povo goiano. Em tempo: a reportagem citou Francisco Oliveira e Henrique Arantes, do MDB , Álvaro Guimarães , Tião Caroço , Chico KGL , Rubens Marques, todos do União Brasil. Começa-se um novo governo, Alego, não faça apenas propaganda bonita na televisão, dê o exemplo para o povo que os elegeu.

Adriano M. Carvalho | Jataí - GO

Cidadania

No primeiro andar do ano e do novo governo, ainda há esperança - parafraseando Mário Quintana. Salvem as crianças e os pobres, disse Pelé. O tema “Fraternidade e Políticas Públicas” foi abordado na campanha da fraternidade da Igreja Católica antes da pandemia, em 2019, para estimular a participação do cidadão nas decisões políticas. O cuidar do próximo, do meio ambiente, o respeito nas relações sociais, afetivas e políticas deve ser moldado desde a mais tenra idade, desde o primeiro andar da vida. Que o fortalecimento da educação, também, seja um dos primeiros passos do novo governo.

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás - Goiânia

O brilho de Tebet

Há tempos não via uma posse com brilho e sinceridade como mostrou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS). Ela afirmou: “Lula entregou a mim uma das pastas mais relevantes do governo do PT, e da frente democrática”. Esse ministério trata “do futuro e também do presente”. Focada no desenvolvimento econômico e social, vai colaborar para que esse governo “dê certo”, tal qual esperam os 207 milhões de brasileiros!

Paulo Panossian | São Carlos-SP