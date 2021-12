Opinião COP 26, haja caneta

Emiliano Lobo de Godoi Professor da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Goiás No último dia 13 de novembro encerrou-se a 26ª Conferência das Partes sobre Mudança Climática – COP 26, com quase 200 países assinando mais um acordo para tentar limitar o aquecimento global a 1,5° C. No ano que vem, na COP 27 a ser realizada no Egito, novo...