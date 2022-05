32.

Eu fiz um milhão de planos para comemorar 30 anos e de repente, hoje, eu completo 32. Eu ainda não me conheço toda, mas no caminho até aqui eu descobri um bocado de mim. Um spoiler: ninguém é bom o tempo todo, feliz o tempo todo ou cheio de amor próprio o tempo inteiro. Psicanálise, fé, paciência e um bocado de coragem. No fim das contas, a gratidão em estar aqui, viva, mesmo que às vezes cheinha de medo, tristeza e ansiedade. Foi depois dos 20 que eu comecei a questionar quem eu era, meu lugar no mundo e o caminho que eu quero trilhar porque eu não sou do tipo que se importa tanto com a chegada, mas eu prezo muito pelo caminho.

Há pouco mais de um ano eu topei escrever crônicas. Saí da minha zona de conforto de ser repórter e botei minha vida aqui, aberta, exposta a likes e comentários nem sempre agradáveis. Um pouco antes disso, em um documentário na TV eu conheci Conceição Evaristo por um comentário que definia meu desejo e meu medo em escrever meus textos pessoais. “Escrever é uma maneira de sangrar”. Eu sangrei um bocado em diversas linhas desse jornal, mas eu também entendi que a escrita faz parte do meu processo de cura.

Eu gosto de ver o sol nascer todo dia, hoje em dia, pela janela do prédio. Eu acordo antes do sol e sinto que quando ele surge, eu tenho uma chance de recomeçar. No meio da tarde, quando a Cecília sorri, eu fecho meus olhos e agradeço a Deus por ser a mãe dessa criança. Eu falo com Deus todos os dias, mas nos últimos anos nem sempre me sinto confortável com a igreja. Já fui catequista, bailarina na igreja e agora, de vez em quando eu apareço por lá. Eu gosto muito de voltar pra casa diariamente antes do sol se pôr. Eu olho pro sol e vejo Deus.

Eu como todas as frutas. Não bebo refrigerante desde 2007 e fiz promessa vitalícia. Filme de romance pros meus dias de cansaço. Café pela manhã, chá à noite. Bailarina dos 12 aos 25. Jornalista há mais uma década. Filha de mãe solo, tenho pontinhos no lugar do nome do meu pai. Grávida, falei com ele pela primeira vez desde os 5 anos depois de localizar minhas tias pelo facebook. Não como a gordura da picanha e não gosto de pequi. (E não sou goiana, nasci em Taguatinga-DF).

Em viagens, gasto menos com comida e mais com experiências. Restaurantes caros não me atraem. Uso roupas de brechó. Gosto mais de sábados que de domingos. Nas férias, praias nem sempre estão no meu topo de preferências. Mergulho a wafer de morango no iogurte de morango e a bolacha rosquinha no leite quente com Toddy. Sim, eu prefiro Toddy, mas eu também bebo Nesquik (gelado). Destilados, vinho doce, cerveja nunca. De jeito nenhum. Pipoca todo dia, ou enquanto tiver na minha despensa. Na maioria das vezes, sozinha, depois que a Cecília dorme pra não ter que dividir. Egoísta da pipoca, prazer.

Não sou fã de roupas pretas. Quase nunca sinto ciúmes. Odeio ciúmes. Não deixo comida perder na geladeira. Não compro por impulso. Acredito que animais precisam ser adotados e não comprados. Já escrevi matérias que ajudaram a salvar vidas e eu tenho tanto orgulho disso. Tenho uma infinidade de amigos e reuni mais de 500 pessoas no meu casamento.

Eu choro ouvindo violoncelo. Eu amo o som de um piano. Eu danço funk proibidão na faxina e na festa da família. Eu ouço pagode e lembro de caipirinha. Eu gosto de sertanejo, pop, e entre as minhas bandas preferidas, rock: Oasis e The Killers. Eu tenho memória olfativa e eu me emociono fácil, muito fácil. Eu sonho com quem morreu, eu sinto saudades o tempo todo e eu acho que cada pessoa que passa pela vida da gente, que seja por um instante, precisava estar lá. Eu gosto de gente, do mistério que é ser humano, da diferença em avaliar situações, em sentir, em demonstrar.

Geminiana, com ascendente em gêmeos. Bem humorada pela manhã, chata pra caramba à noite. Impaciente pra umas coisas, extremamente paciente pra outras. Troco almoço por sobremesa e se você for meu amigo, eu vou te acompanhar num show ou no pronto socorro com seu filho. Eu me importo. Gosto de gente que se importa, mas aprendi também que amor significa ficar mesmo se naquele momento a pessoa que você ama não consegue te oferecer muito. Ouça bem: não consegue. Nada sobre querer, é sobre necessidade. Quem é que fica quando a sua pior parte aparece?

32 anos, 11.688 dias vividos e uma vontade imensa de viver apesar de. Apesar da dor de perder tanta gente querida. Apesar de uma pandemia que parece não ter fim. Apesar do cansaço e da exaustão, hoje eu quero comemorar com os meus porque eu aprendi que quando o cansaço aperta, o bom mesmo é se encher de amor pra ver se cura! A Deus, um agradecimento imenso pelo caminho. A todo mundo que caminha comigo, meu obrigada por não soltarem a minha mão porque no fim das contas, a vida é muito mais sobre o caminho.

