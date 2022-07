Quando a Cecília está ansiosa, ela fica pedindo comida, o tempo todo. Quando está com sono, ela chora por bobagens, aleatoriamente. Em quase 7 anos dessa criança eu fui aprendendo a identificar vários sinais e entendendo quais são as necessidades da minha filha. Para acordar tranquila, precisa de um cochilo à tarde e pelo menos 9 horas de sono à noite. São 30 minutos de beijos e carinho antes dela abrir os olhos e aí o banho segue tranquilo. Ela precisa de esportes, gosta de artesanato. Não consegue fazer tarefa da escola depois de estar cansada e tem hora certa pra jantar e pra tomar banho. Se eu extrapolo isso, come e banha chorando (muito).

Outro dia eu saí de uma sessão de psicanálise exausta, chorando muito e fui caminhando até o Bosque dos Buritis. Me sentei olhando pra um lago lá dentro e eu só conseguia repetir pra mim mesma: “Eu não sei como cuidar de mim”. Por qual motivo a gente negligencia tanto a si mesmo? Eu passei as últimas semanas pensando em como cuidar de mim. E não, eu não estou falando da receita das blogueiras do Instagram que inclui academia pela manhã, comida cara e viagens que eu não consigo bancar.

Eu durmo menos de 6 horas por noite desde que estudava para o vestibular. Depois da Cecília nascer, além de dormir pouco, passei a ter um sono leve. Durante semanas eu consigo dormir por 4 horas e de repente, eu me sinto desligando da tomada. Eu preciso dormir bem e isso é um problema imenso porque eu tenho a sensação que dormir é perder a vida. Depois de um dia longo de trabalho e correria com criança, eu não quero dormir. Eu quero me deitar no sofá e ver uma série. Quero passar um tempo com meu marido. Mas, se eu quero cuidar de mim, preciso dormir um pouco mais. Tô tentando.

Eu não gosto de comer sozinha. Então pular o almoço é o tipo de coisa que eu faço com facilidade. Tenho gastrite, sinto dor, me lasco. Para cuidar de mim, preciso almoçar, assim, coisa básica. Tem almoço pronto no jornal, tem almoço na minha mãe, mas eu nem sempre gosto de almoçar. O motivo? Ignoro sinais básicos sobre cuidar de mim mesma. Comer direito, dormir bem, ir pra academia, arrumar um tempo pra minha série favorita. Respirar. Parece tão fácil cuidar dos outros. Eu chego em casa e antes de tirar o sapato eu troco a ração da Flor (minha gata), limpo a caixa de areia e coloco água limpa pra ela. Eu sei cuidar tão bem dos outros. Do pet, da filha, do marido, da família. Eu tento sempre cuidar dos meus amigos e de vez em quando eu penso: porque me falta dedicação pra cuidar de mim do mesmo jeito?

Por algum motivo, cuidar da gente pareceu sempre egoísmo.

Por algum motivo eu cuido bem demais de tanta coisa e nem sempre eu me respeito tanto quanto deveria.

Um dia na psicanálise eu contei que depois de um dia exaustivo de plantão eu tinha ido pra uma festa porque meu marido e minha filha estavam lá. Eu queria ter ido pra casa, mas já tinha perdido tanto tempo no trabalho que eu queria aproveitar os dois. Era uma feijoada. Eu não como feijoada, então eu comi um arroz com ovo e deitei no sofá no meio da festa e dormi. Aquele era um sinal claro de que eu não me respeitei. Exausta, não tinha condições de ir pra uma festa.

Isso aconteceu há uns três anos. De lá pra cá eu aprendi um bocado sobre mim mesma, mas ainda há um caminho longo pra seguir. Há umas três semanas, eu saí do plantão e fui pra casa. Kadu estava fazendo uma tatuagem. Cecília estava em um churrasco com a avó e normalmente eu iria direto. Mas eu fui pra casa. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa confortável, comi devagar, assisti vários episódios de ‘This is Us’ e quando Cecília chegou eu estava inteira. Quando ela chegou, eu já tinha cuidado de mim e agora eu podia cuidar dela.

Tarefa difícil, desconstrução diária. Tem choro, tem luta, agora de vez em quando um calmante fitoterápico e psicanálise. Tem visita aos médicos que eu já deveria ter ido e tem muito da Cecília (a materialização de Deus nos meus dias). Eu não sei como cuidar de você, mas tô aprendendo a cuidar de mim e talvez você possa tentar o mesmo.

