E se ninguém te dissesse que era difícil, ou que não era possível, você acreditaria que é capaz? Eu tô aqui sentada na área comum do prédio e a Cecília tá ensinando uma menina a andar na bicicleta dela que não tem mais rodinhas. Eu me lembro de aprender a andar de bicicleta e cair, ralar o joelho até que o equilíbrio veio. Cecília pediu pra tirar as rodinhas, tentou dois dias com o pai e no terceiro ela simplesmente andou, fez curva, correu. Sem joelho ralado, sem choro.

Cecília olha desenhos difícieis e telas de artistas famosos e reproduz num papel. Uma versão de obras renomadas feitas por uma criança de 6 anos. Nem sempre as obras parecem, mas ela acredita que o trabalho foi sensacional. E a força dela me convence. Ela não acha nada difícil. Assiste um tutorial no YouTube e tá prontinha pra qualquer artesanato, receita, arte.

Eu tô terminando uma pós-graduação depois de anos. Uma longa história que envolve tempo, dinheiro e um curso que deixou de existir na universidade. Nas últimas semanas, fiz um curso internacional que teve 30 jornalistas brasileiros selecionados e eu fui a única indicação de Goiás. Eu fui convidada pra uma palestra numa faculdade e bateu lá minha síndrome de impostora. Não topei. Eu era capaz? Claro! Mas pensei mil vezes. Será? Porque não chamaram outra pessoa? Durante o curso em espanhol eu pensava: gente, eu consigo e nem é tão difícil assim.

De vez em quando eu acho que não vou conseguir. Uma matéria, uma tabela, um trabalho, um desafio novo. E eu só vou, com choro, com esforço, com medo. No final eu penso: menina, você é capaz...para de medo! Eu sempre tive medo da cozinha, das receitas. Gente, é ler uma receita, seguir o passo a passo e no máximo dar errado. A gente não devia sentir medo de tentar. A gente devia acreditar mais na gente, sabe? Comecei a tentar e tô surpresa com meu desempenho.

Ganhei meu primeiro prêmio de jornalismo a nível nacional nesta semana. Me inscrevi há anos, só pra tentar. Eu não acreditei que eu tinha chances. A segunda melhor do país. De vez em quando eu percebo que algumas pessoas me vêem de uma forma que eu não me vejo. Então, hoje, eu tô aqui pra dizer que nem sempre eu me acho capaz, competente, disciplinada o suficiente. Isso não significa que eu não seja. Hoje, eu quero lembrar você e eu mesma, que a gente precisa confiar em si mesmo e que não existe nada mais forte que isso. Eu consigo e você também. Acho que a gente devia tentar!