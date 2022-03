Saí de casa cedinho, numa manhã de sábado. Levei a Cecília para um teste de ballet e na recepção conheci outra mãe que também levou a filha. As crianças conversaram, perguntaram os nomes e idades e logo eu também comecei a conversar com a mãe. Em 15 minutos, eu já sabia de muito do cansaço que a mãe carregava. Rotina da filha, trabalho, casa e um marido que não se aventurava muito nas tarefas domésticas, mas que sabia reclamar um bocado. Infelizmente, uma história bem comum: uma mãe cansada e um trabalho invisível.

Ser mãe é tipo o sonho da minha vida realizado e tem dia que eu choro só de olhar pra minha criança, de felicidade, de gratidão. Mas juro, eu acho que não existe tarefa mais árdua que criar um ser humano. E a gente não tem muito direito de se sentir cansada. É tipo crime, né? Nossa, mas escolheu ser mãe. Mas lutou pelos direitos de trabalhar fora. Mas casou porque quis. Eu nem vou falar dos meus achismos, vamos de números e pesquisas: em 2019, segundo o IBGE, mesmo empregadas, mulheres dedicavam 8 horas a mais por dia que os homens nos afazeres de casa.

A pesquisa também apontou que as filhas são mais acionadas para ajudar nas tarefas domésticas que os filhos: 84,4% contra 66,5%. A gente vai criar uma nova geração repetindo os mesmos erros? E se esses meninos virarem homens que não fazem tarefas domésticas a culpa será de quem? Das MÃES. Homens que não sabem lavar, passar, fazer comida, lavar o próprio tênis. E sabe quem mais lê meus textos? Mulheres. Então, eu só queria te dizer, você aí, que assim como eu se cansa: estamos juntas nessa. E olha que lá em casa a faxina é dividida: Kadu lava, passa, cozinha e tudo mais que for preciso. De vez e quando eu dou o grito, peço socorro, reajusto as rotinas. E se eu estou cansada, imagina você!

Quando a Cecília nasceu, a gente recebeu mil visitas em casa e ainda na maternidade. Eu adorava cada amigo que visitava a gente e o amor com nossa filha. Mesmo diante do cansaço, a gente gostava da casa cheia. Mas tem uma visita que marcou a minha vida. Jorge e Lanna nos visitaram, mas ligaram antes perguntando se podiam preparar o jantar. Eu estava exausta e disse que sim, mas confesso que pensei na bagunça de um jantar em casa com recém-nascido. Só que não foi nosso pra eles, foi deles pra gente. Compraram a carne, fizeram comida, lavaram a louça e foram embora pra gente descansar.

Daquele dia em diante cada vez que eu penso em visitar um recém-nascido, eu penso nisso. Em me oferecer pra cozinhar, em levar a comida pronta, em oferecer ajuda pra qualquer coisa, incluindo lavar a roupa do bebê se for preciso. Os filhos crescem, o cansaço muda, mas nem sei se diminui. Outro dia eu estava num dia de choro e exaustão, uma amiga me perguntou se podia pegar minha filha na escola e passar a tarde com ela. Teve brincadeira, cinema, MC Donald’s. Parecia que Deus tinha ouvido minhas preces e me dado umas horas pra descansar. Eu limpei casa, mas sem criança é uma tarefa diferente. Dias depois, eu trabalhei no feriado e Cecília foi pra casa de outra amiga.

Eu sou a tia Cath, também tenho dias de levar a turma para casa. E tenho tantas amigas que fazem isso. Pra terminar minha pós-graduação, Kamylla, minha amiga e vizinha, levava Cecília para parque do prédio, pra casa, pro shopping. Eu saio com minhas amigas e a gente é apoio, sabe? Se a criança quer alguma coisa, quem tá mais perto reage. Não tem essa de “fulana, a criança quer ir água, comida, ir ao banheiro...”. Existe um ritual de fim de festa chamado banho coletivo. Eu corro atrás das crianças e todas tomam banho juntas antes de irmos embora. Barriga cheia, banho tomado, enfim descansamos.

Mas nem sempre é assim. Eu conheço maridos, em 2022, neste século em que vivemos, que não trocam fraldas, não banham crianças, não sabem escolher uma roupa pros filhos e não têm noção da quantidade de comida que o filho come. Cecília chega à escola às 7 horas, mas pra isso acontecer, meu trabalho começa no dia anterior. Qual a fruta que ela vai levar? E a bebida? Que lanche fazer? O uniforme está limpo? Amanhã tem educação física, tem que ir de tênis. Sexta tem judô. O kimono tá limpo? Tenho que passar na farmácia porque o remédio pra dor acabou. E se acontecer um imprevisto? Ela comeu feijão nessa semana? Marquei a consulta do dentista. Mas e o horário do ballet? Dá tempo? Final de semana tem aniversário e o único sapato de festa perdeu.

Tá cansada? De quê?