Desde quando eu era criança me lembro da minha mãe em dias de faxina. Roupa de cama trocada, poeira limpa, armários da cozinha esvaziados. Tinha balde para limpar o chão, outro para limpar os móveis. Era um dia agitado, mas no final ela terminava tudo e a gente tinha uma casa impecável. Eu achei que limpar a casa toda, de uma vez, era tarefa possível, mas acabei descobrindo que pra mim precisa ser um cômodo por vez. A casa e a vida.

Eu me mudei em abril de 2021. Depois de 10 anos de casada, morando na minha primeira casa, compramos um apartamento novo. Maior, com uma área de lazer que eu sempre sonhei, salão de festa, localização melhor que a anterior, academia. O dinheiro da venda se transformou em entrada e documentação. E fizemos um plano. Tentar mobiliar em três anos. Todos os nossos móveis planejados ficaram no imóvel anterior e a vida está bem cara. (Acho que vamos precisar de mais tempo, muito mais). Mas aí percebemos que era preciso escolher um cômodo por vez. Primeiro a cozinha, depois a sala e um dia a gente compra um guarda-roupa planejado de novo.

Eu tentei engravidar de um segundo filho por quase quatro anos. Minha filha vai fazer 7 e eu ainda guardava roupas e sapatos dela – os meus preferidos. A ideia era usar de novo se eu tivesse outra filha. Desisti, mas levou tempo e enquanto eu revisitava aquelas coisas ao longo dos anos eu chorei muito, senti meu coração angustiado. Até que um dia, em 2022 eu acordei com vontade de me desfazer e fim. Acabou. Aquele cômodo precisava ser limpo. E aí o que eu descobri? Um monte de roupa amarelou. Fazia 0 sentido guardar aquilo, meu Deus. A meta: vender tudo (que não está amarelo) e transformar em novas coisas pra ela mesma.

Nos últimos meses eu comecei a pensar quanto eu aguento. Luto, falta de grana, trabalho, criação de uma filha, academia, alimentação. Transformei minha vida em cômodos e decidi que a faxina será parcelada. Vale para o apartamento também. Segunda é dia de lavar o banheiro, terça, de limpar o quarto. E pode ser que eu precise de três dias antes de lavar a cozinha ou a sacada. Sem culpa, sem pressa, uma coisa de cada vez. As coisas que eram da Cecília estão indo, aos poucos, para o desapego. Seja para venda ou para doação. Doei e vendi roupas minhas, sapatos, perfumes que não gosto. Parece lindo em uma crônica, mas na realidade virou processo cheio de choro e cansaço, mas com uma certeza: eu não vou conseguir tudo de uma vez. Nem os móveis, nem os sentimentos.

Para mim, casa limpa é sinônimo de vida organizada. Não consigo muito trabalhar tranquila se o chão tiver sujo ou se a pia estiver cheia de louça. De vez em quando desço para o parquinho e trabalho de lá. Assim, não vejo a sujeira e foco no que eu mais preciso naquele momento: garantir meu salário. Minha última crônica foi sobre a perda de um amigo, tem semanas, mas parece que foi ontem. Dessa vez a morte falou comigo de uma forma diferente e me fez querer ainda mais aproveitar os detalhes.

Na semana passada, eu decidi dar uma pausa na faxina e dediquei um dia inteiro para brincar no clube com a Cecília. Meu coração gritou bem forte que mais que sair com ela, eu precisava estar com ela: brincar, ir ao toboágua, abraçar, olhar nos olhos. Entre a faxina da vida e a faxina da casa a gente vai entendendo que precisa ser sempre UM DIA DE CADA VEZ. Minha mãe também mudou. Depois de anos, agora ela limpa tudo aos poucos. O mundo nem sempre caminha na velocidade que a gente precisa. Mas eu acho mesmo que a gente pode – e deve - tentar caminhar mais devagar.

