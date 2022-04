Em menos de 30 dias vai fazer um ano que eu perdi uma avó e na semana passada eu me perguntei inúmeras vezes: quanto tempo levar para curar? Eu sempre achei a morte uma coisa assustadora porque desperta na nossa cabeça um monte de “se”. E se eu tivesse ligado um dia antes, e se eu tivesse abraçado mais, e se eu tivesse tido mais tempo. Há um ano eu escrevi uma crônica me perguntando como é que a gente toma um café e vai para o trabalho depois da morte de alguém querido. Eu ainda ouço o último áudio que ela mandou no WhatsApp. No sábado passado eu perdi um amigo de 33 anos e eu ainda não consegui responder essa pergunta. Mas desta vez eu senti uma coisa diferente: eu percebi que a morte alerta sobre as urgências.

Toda perda é dolorosa, mas perder alguém jovem é como interromper uma viagem no meio, uma refeição, uma conversa na melhor parte. É como arrancarem do nosso colo alguém querido durante um abraço tão importante. Arrancaram o Pedro. Sábado era um dia de festa. Eu estava em São Paulo, era formatura de um primo, a família toda reunida em uma preparação que levou meses. Eu acordei, peguei meu celular e a primeira mensagem que eu li dizia: Amiga, o Pedro morreu. Ele estava internado, eu sabia que tinha sido entubado, mas eu JAMAIS imaginei perder esse garoto. Não tão jovem, não agora. Não tão longe.

Eu sempre arranquei casquinha das feridas. Mas eu também sempre fui do tipo que se cura depressa. Eu esquecia chateações com o por do sol. Todo dia era um dia novo e feliz e acho que me acostumei com a pressa. Eu não gostava de dormir magoada, resolvia problemas imediatamente. Acontece que eu mudei e aceitar os processos de dor, tristeza, saudade são mais difíceis agora. No sábado, eu precisei separar dois pedaços do meu coração em menos de 12 horas. Uma parte estava esmagada com uma tristeza imensa pela morte de um Pedro. A outra parte estava feliz demais pela conquista de outro Pedro.

Eu chorei pra caramba, fui para um almoço, uma feijoada com samba comemorar uma formatura, na FGV, de um garoto que eu amo e que foi bolsista, que acreditou num sonho lindo e que conseguiu. Na mesa do bar eu organizei o envio de uma coroa de flores para o interior de Goiás com os colegas do trabalho. No palco, a banda tocava “Trem das Onze”. Era a música preferida da vó. Era a nossa música de domingo, de almoço. No dia em que ela morreu, Pedro me mandou uma mensagem linda no WhatsApp e dizia assim: “Nossos velhinhos deviam ser eternos”. É, garoto, nossos amigos também. Um resumo sobre a vida adulta: o mundo não para pra que a gente possa sentir uma coisa de cada vez. As tristezas não vão embora com o por do sol. A ferida pode sarar, mas algumas deixam cicatrizes para sempre. A gente segue o repouso das cirurgias, mas tem urgência em se curar das perdas de pessoas. Perder um amigo dói muito mais que tirar a vesícula, não vai cicatrizar em 30 dias. E claro, não cicatrizou em horas.

O Pedro Henrique Ferreira me marcou de várias formas desde que era assessor de imprensa na saúde do município. Na Secretaria Estadual de Saúde foi incrível: pra mim e pra inúmeros colegas. Ele tinha uma mania de me responder sempre assim: posso te ligar? Pedro me ensinou a analisar dados, a encontrar boletins e a comparar números no DataSus, nos sites e plataformas. Eu sou apaixonada por jornalismo e saúde. Ele sabia, fez parte da minha construção como profissional. No ano passado a Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou às secretarias um curso pra América Latina. Pediu que cada estado indicasse um jornalista. Eu estava finalizando uma pós-graduação, com crises frequentes de ansiedade, me sentindo tão incapaz. Mas aquela mensagem cheia de carinho do Pedro me fazendo esse convite me levou a uma resposta: Sim, claro.

Garoto, sua partida despertou em mim uma vontade imensa da vida porque a gente não sabe absolutamente nada sobre o tempo. Você deixou aqui uma saudade singular, mas também um desejo de aproveitar pessoas, instantes, agora, hoje, já. Aqui ficou um buraco, mas ficou também a certeza de que eu quero abraçar os meus. Obrigada pelo carinho comigo, com a Cecília, com meu trabalho. Obrigada pelo respeito e por tanta dedicação. Obrigada por me lembrar que a vida é tão importante. Um abraço apertado dessa pequena! E deixa eu te contar uma coisa: os amigos são eternos!