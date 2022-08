Outro dia, conversando com uma amiga ela soltou uma frase importante em um áudio do WhastApp: ‘se você não está feliz, este não é o seu lugar’. A gente tem uma péssima mania de se espremer pra caber nos lugares e nas relações. É que a gente sente medo. Medo de começar outra vez, de aprender de outro jeito. A gente tem pavor de pensar que somos substituíveis e vez ou outra permanecemos mesmo sabendo que é hora de ir. E se a gente pudesse só pensar um pouco, recalcular a rota, criar novos planos e se permitir ser feliz, assim, todo dia, um pouquinho, mesmo que o processo fosse devagar?

Outra amiga, passando por uma separação no casamento me perguntou se tinha o direito de se sentir magoada por uma tal situação. Eu digeri a pergunta e devolvi: “Se você não está feliz com isso, não é você quem está errada”. A gente não escolhe sobre como se sentir. Mas quando a gente sente, precisamos ser honestos conosco. “Esse é o meu lugar? É assim que eu quero ser tratada? Eu deveria ficar ou eu preciso ir embora?”

Eu já me preocupei de forma demasiada com o que as pessoas pensam. Isso é natural, a gente busca aprovação. Já fui a eventos que não gostaria só pra causar boa impressão. Não vale a saúde, o tempo e o dinheiro. E no caminho dessa vida eu estou descobrindo que meu dinheiro é curto demais pra gastar em um lugar ruim, com uma companhia que eu não quero. Se é pra gastar os trocados, que seja comendo meu sorvete preferido ou indo ao pit dog que eu mais gosto. Com quem eu amo.

Eu morei na mesma casa por 10 anos. Comprei aos 19 junto com o Kadu, que ainda era meu namorado, e a meta era essa. Morar na mesma casa por 10 anos. Essa história cabe em outra crônica, mas no ano passado nossa casa foi vendida e finalmente nos mudamos. Fomos muito felizes lá. Nosso primeiro imóvel, a casa onde nasceu nossa filha. Mas não era mais nosso lugar. Meu coração não estava mais feliz ali. A mudança implicou em decisões difíceis, aumento de despesas, mas eu sabia, lá no fundo, que aquele não era mais o nosso lugar.

Hoje, quando eu olho para cada pedaço do meu apartamento que vai demorar para estar completamente mobiliado, eu só consigo pensar: Obrigada, Deus, por estarmos aqui. Pela coragem da mudança. Pela paciência das transformações. Hoje meu coração sabe que esse é o nosso lugar! Neste momento, é o nosso lugar.

Eu não sou impulsiva. Não sou do tipo que muda a cor do cabelo no meio de uma tarde ou que corta a franja sozinha. Eu salvo fotos de referência por meses, crio pastas, converso com a cabeleireira, faço pesquisas na internet sobre os possíveis danos ao cabelo. Isso vale pra estética, pra vida, para as emoções. Não sou boa em decisões impulsivas, mas aprendi a ficar atenta aos sinais. De repente, garota, esse cabelo não combina mais com você. De repente, a calça que não te serve não fará mais sentido mesmo que você emagreça.

Eu acho que nosso coração dá sinais o tempo todo. A calça 34 que eu usava não perdeu de repente, eu engordei aos poucos. É assim para as emoções. A gente muda, os desejos mudam, as prioridades mudam. E mesmo que a gente tenha uma mania de achar que vai continuar sempre cabendo nos mesmos lugares e desejos, não é assim que a banda toca. Sabe aquele frio na barriga e um desejo de começar outra vez? Talvez seja um sinal de que o caminho pode ser mais bonito do que você pensava!