Das coisas que me lembro da minha primeira infância, uma imagem sempre vem forte à mente. Eu, criança, chegando da escola e indo pra confecção onde a minha mãe trabalhava. Era perto da copa de 1994, morávamos em Taguatinga (DF) e nas confecções, hora de ganhar dinheiro com a produção de blusas do Brasil. Eu tinha 4 anos e me lembro de um dia dormir em cima do monte de roupas produzidas pelas minha mãe. Lá em casa, roupa era sinônimo de sustento e ganhou ar de sagrado!

Quando nos mudamos pra Goiânia eu tinha 5 anos. Alguns anos depois minha mãe começou a vender na Feira Hippie. A gente acordava de madrugada aos domingos e a manhã começava logo na feira. Minha mãe começou a costurar aos 12. Minha avó começou a costurar pra deixar a vida de empregada doméstica. Uma profissão que nos garantiu a vida, mas que é também muito injusta. Em 2022 ainda tem peças de roupa que rendem menos de R$ 3,00 pra uma trabalhadora.

Eu aprendi com os anos a identificar tecidos pela foto. Fiquei tão boa nisso que às vezes sou eu quem ajuda minha mãe a descobrir qual material de uma peça do Instagram. Aprendi também a somar o preço de produção médio de uma roupa quando entro em uma loja e a dar valor em cada pecinha, mesmo nas que paguei uma mixaria.

Quando criança eu ganhava roupas das filhas de uma das chefes da minha mãe. Perdia lá, passavam pra cá. As minhas iam pras primas, pra algumas amigas. Na adolescência, comecei a comprar roupa em brechós. A arte de garimpar roupas atemporais com preços baixos. Vez ou outra eu escuto assim: "Ah, mas se essa roupa for de alguém que morreu?". Sério, gente? Tua roupa morre contigo? A roupa do outro precisa morrer também? Vira lixo?

Uma matéria da BBC publicada em janeiro deste ano me chocou muito. Eu desconhecia o descarte de roupas usadas no deserto do Atacama. Calcula-se que 300 hectares estejam cobertos por lixo. Por ano, aproximadamente 40 toneladas dos Estados Unidos e Europa. E tem mais: a indústria da moda está entre as mais poluentes do mundo, abaixo da indústria do petróleo e segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), responsável por 8% dos gases do efeito estufa e por 20% do desperdício de água no planeta. O Fantástico repercutiu a matéria em São Paulo e a realidade aqui também é lamentável.

Em 2009 minha casa sofreu um incêndio. Entre todas as coisas que perdemos, nossas roupas foram embora. Queimadas, destruídas. Nessa época ganhamos sacos de roupas e com uma mãe costureira decidimos reformar. Calça virou short, apertamos, customizamos, transformamos. Foi depois do incêndio que eu levei, pela primeira vez uma roupa para a tinturaria. As que sobraram, ficaram manchadas.

As roupas ganham pra mim significados novos todo dia. Eu não tenho coragem de jogar uma roupa no lixo. Se estragou, a gente arruma. Se enjoar, a gente transforma. Se não serve mais, doação. Eu adoro comprar em brechós e me apaixono por ações conscientes: bolsas feitas de calças jeans, meias que viram cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Vendo toda aquela montanha de roupa que virou lixo, eu só conseguia pensar em uma coisa: como é que ninguém nunca pensou numa solução pra isso? Como é que seria o mundo se tivessem cópias da minha mãe espalhadas por aí trabalhando em prol de reformular toda aquela roupa? Minha mãe transforma calça em vestido, se preciso for. Como é que a gente está deixando nossas roupas se transformarem em lixo? Até quando? Tu joga fora, mas sem perceber, a sujeira vai acabar afetando o teu quintal.