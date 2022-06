Quando eu tinha 11 anos beijei um garoto pela primeira vez. O irmão da minha melhor amiga. Eu ainda brincava de boneca, amava as barbies e passava noites sem dormir antes dos passeios da escola. Eu tinha um óculos amarelo, preferia a Sandy que a Wanessa Camargo e tinha acabado de fazer a minha primeira comunhão. Aos 11 anos eu sonhava em ser bailarina profissional, queria andar de ônibus sozinha e participar de um teste de elenco para as Chiquititas. Eu queria muitas coisas aos 11 anos, mas ser mãe, com certeza, não estava nos meus planos para 2001.

Na última semana, uma notícia chocou o país e ampliou a discussão sobre a gravidez na infância. Uma menina de 11 anos, vítima de estupro, foi impedida de realizar um aborto que está previsto na lei brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Um sistema que deveria proteger uma criança não deu garantias legais, não foi justo. A menina foi afastada da sua mãe, colocada em um abrigo a fim de evitar um aborto que era LEGAL. Qualquer relação sexual com menores de 14 anos é estupro. A vítima não precisa provar nada para que a gravidez seja interrompida.

No dia 20, vídeos publicados pelo portal Intercept mostram Justiça e Promotoria pedindo para que a menina mantivesse a gestação por uma ou duas semanas, para aumentar a sobrevida do feto. O objetivo? Enviar o bebê para a adoção. Um laudo médico apontava que a continuidade da gestação traria risco de ruptura do útero, eclampsia e sequelas irreversíveis. Quando ela procurou o hospital, só tinha 10 anos de idade. O Hospital Universitário de Florianópolis negou a realização do aborto justificando que a gestação já tinha ultrapassado 20 semanas. Acontece que em casos de estupro não há limite de idade gestacional para que o procedimento seja realizado.

Durante quase 15 minutos, uma tortura em forma de questionamentos. Julgada. Julgada pela justiça que deveria protegê-la. Essa menina é a vítima.

Estuprada. Grávida. Afastada da mãe. Colocada em um abrigo.

Um bebê pra quem?

Eu não consigo imaginar quanta dor suporta uma criança de 11 anos. Eu não consigo mensurar quantos traumas essa menina vai carregar. Eu acho que mesmo com amor, terapia, apoio psicológico, a vida dessa criança nunca mais será a mesma. Eu não sei, sequer, se ela entende tudo que aconteceu. Se essa criança, que tem pouco mais de 4 anos a mais que a minha filha consegue entender quantos absurdos foram cometidos contra ela. Infelizmente, essa menina não foi a primeira e não deve ser a última. Não enquanto a religião for colocada acima do Estado. Tudo isso para que um bebê seja entregue à adoção.

A audiência com a mãe da vítima segue no mesmo tom: “A gente tem 30 mil casais que querem o bebê, que aceitam o bebê. Essa tristeza de hoje para a senhora e para a sua filha é a felicidade de um casal”, diz a juíza. A mãe, responde chorando: “É uma felicidade, porque não estão passando o que eu estou”.

Parece ficção, mas não é.

Que Deus é esse?

Fui uma menina da igreja desde criança. Não por imposição da minha mãe, mas por vontade mesmo. Fiz catequese, crisma, dancei na igreja por quase 10 anos, fui a acampamentos de jovens, grupos de jovens. Não faltava uma missa aos domingos. Fui catequista de criança. Eu ouvi padres condenando homossexuais e dizendo às mulheres para perdoarem os maridos, sempre. ‘Uma mulher sábia edifica o lar’.

Eu não entendia um Deus que parecia sempre com raiva, bravo. Se era Deus quem criava as pessoas, por qual motivo ele não as amaria exatamente como são. Meu tio gay morreu em 2001, com HIV, quando eu tinha 11 anos e o meu maior medo era que ele fosse pro inferno. Na minha cabeça Deus era mais amável do que parecia durante as pregações. E eu descobri que de fato, ele é. O meu Deus é.

A série The Handmaid’s Tale é baseada em uma obra de 1985. Distópica. Um fundamentalismo cristão que derruba o governo dos Estados Unidos. Pra mim, não existe obra mais didática para explicar o aborto, a religião e o machismo e como pode ser perigoso perder os direitos que já adquirimos. A série é dolorosa, extrema. Dá vontade de chorar, de vomitar. É desesperadora, mas eu acho que é obra importante, obrigatória, eu diria. Mulheres (e meninas, ainda crianças) que funcionam como máquinas de reproduzir crianças por meio de estupros para que casais inférteis tenham direito à paternidade e à maternidade.

Criança não é mãe. Estuprador não é pai.

O problema não é o aborto, é a escolha

A semana continuou difícil. Aos 21 anos, a atriz Klara Castanho, vítima de estupro, teve sua intimidade publicada e escancarada após entregar um bebê para a adoção logo depois do parto. Não era exatamente o que queriam os “cristãos” no caso da menina de 11 anos? O problema não era o aborto. Klara foi exposta – UM CRIME. E novamente julgada. O problema é a escolha. Não importa se é aborto ou se é entrega para adoção (ambos legais). O que incomoda é a liberdade da mulher ou da criança sobre os próprios corpos.

A sua religião não deveria legislar sobre o meu corpo.

E quando a gente pensa que acabou, não acabou não

Depois de 49 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou uma lei federal que garantia o direito das mulheres a abortarem legalmente no país. A mudança não proíbe o aborto no país, mas permite que cada um dos 50 estados adote vetos locais. A pauta agora inclui discussão sobre união homoafetiva e métodos contraceptivos que podem ser revistos nos EUA.

É, Gilead parece mais perto do que deveria.

Leia também:

O peso da gratidão

Quanto tempo leva para curar?

"Antes de morder, ele late. Antes de te bater, o soco é na parede"