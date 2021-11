Nenhuma criança devia perder a mãe. Nenhuma mãe devia morrer aos 26 anos de idade. No dia em que a Marília Mendonça morreu, eu acordei atrasada. Eu sempre levo a Cecília na escola, mas na sexta-feira foi um dia diferente. O pai levou, saíram de casa correndo e eu me lembro que mandei ela acelerar, pra não se atrasar tanto. Fui pro quarto enquanto ela saía pela porta da sala. E aí rapidão eu pensei: se eu nunca mais ver a minha filha, eu nem dei um abraço. Corri pro corredor do prédio, gritei ela e nos abraçamos várias vezes, mesmo atrasada. Disse que amava e dei bom dia.

Eu acho que sempre que um filho nasce, a mãe tem medo da morte. Quando eu estava grávida, falei disso pra uma amiga e ela falou: amiga, todo mundo tem medo, é normal, vai ficar tudo bem. É que a gente tem medo de perder a infância, as conquistas, a escola, as palavras, as brincadeiras. A vida. A gente quer estar presente e ver o filho crescer, ter uma vida, amigos, uma profissão. Na ordem natural, pai e mãe morrem antes, mas não aos 26. Não com um filho de menos de dois anos. Não no auge da carreira.

A morte da Marília Mendonça revirou os sentimentos de muita gente. Revirou os meus. Pelas circunstâncias, pelo inesperado. Uma vida cortada no meio. Pegar um avião e ir a outro estado era pra ela como dirigir meu carro e vir pro trabalho. Era um dia normal. Nem sempre a gente se despede direito em dias normais. Vi milhões de posts usando a frase: 'a vida é um sopro'. E é! Nem sempre dá tempo, nem sempre a gente se abraça. A gente não acha que vai morrer aos 26, aos 30. A gente se acha imortal! A gente acha que vai morrer velhinho, dormindo.

Eu senti que perdi uma amiga e não, eu nunca vi a Marília de perto. Mas é que ela estava na nossa casa, em todas as nossas festas, no meu carro a caminho do trabalho, no repete da playlist do celular, em todas as rádios, comerciais e programas de TV. Eu ouvia músicas da Marília desde o começo da carreira dela e de todos os artistas para os quais ela compôs. A música gravada com a Luísa Sonza eu ouço dezenas de vezes por semana. Era goiana, jovem, mãe de filho pequeno. A gente se identifica, a gente sofre junto.

A primeira composição foi aos 13, 14 anos. Ela definitivamente não era uma mulher comum. Marília mudou o cenário sertanejo pras mulheres. Falou de coisas que antes do os homens falavam. Trazia identificação, fazia rir. A gente sofria sem nem ter motivo. Rainha da sofrência mesmooo! A mulher transformava tudo em música, em sucesso. Tocava e virava ouro. A gente conhece pelo Instagram, pela TV e não sabe quem a pessoa é de verdade. Mas no dia em que ela morreu ela ligou pros fãs. Ao redor do caixão, dezenas de amigos. Isso mostra que do outro lado da tela ela devia ser ainda mais especial.

A vida é hoje, é urgente. Viver como se todo dia fosse o último é exaustivo, mas parece que é a coisa certa a fazer. Abraçar os seus, dizer que ama, ligar pra quem sente saudade. Tratar as pessoas com gentileza, comer a comida que te faz feliz. A gente nunca sabe quando é que a vida acaba, a nossa ou a de uma pessoa querida. Que Marília tenha seu lugar no céu, que Leo tenha milhões de abraços aqui na terra e que sinta, no fundo do coração, como era amado pela mãe. Pra gente, aquele velho recado: a vida, meus amigos, é um sopro.