Você se lembra de quando ainda acreditava no Papai Noel? Eu comecei a namorar em 2007. Em 2008 passei o primeiro Natal junto da família do Carlos Eduardo, hoje meu marido. Me lembro de ter um papai Noel fantasiado que entregava presente pras crianças todas. Os adultos fingiam ver os trenós no céu e as crianças cheias de magia. Tinha oração, o significado do natal estava ali naquela casa de vô e de vó, mas tinha a mágica da fantasia. Eu desejei, naquele dia, que a minha filha vivesse isso, se um dia eu fosse mãe (porque meu coração sabia que eu teria uma menina).

O vô morreu em junho de 2014. No mesmo ano, no Natal, minha mãe beijou a minha barriga, naquela mesma casa dos avós maternos do Kadu e disse: minha neta tá aí. No dia 26 de dezembro de 2014 eu fiz um teste de farmácia e lá estava ela. O primeiro Natal da Cecília depois de nascida, em 2015, foi na mesma casa, com toda a magia do Natal, mas lá no fundo, a gente sentia falta do vô. A gente jogava dominó no dia 25. Ele sempre ganhava, mas era incrível jogar com ele mesmo assim.

A casa da vó, virou a casa da bisa. Os bisnetos foram nascendo, os netos crescendo, nem sempre tinha alguém fantasiado, mas a gente deu sempre um jeito de ter a magia do Natal. Alguém viu o papai Noel, ele deixa carta, leite, liga pras crianças. E de repente a minha casa começou também a ter decoração, leite pro papai Noel, visita da fada do dente, pegadas de coelho na páscoa. Eu queria que a minha filha tivesse acesso à magia. Em 2021, perdemos a vó. Mas além do amor e da fé, eu quero que a magia continue. E sei que esse primeiro Natal sem ela por aqui vai doer um pouco, mas a gente vai continuar.

A vida é pesada demais. Eu acordei hoje com um pedido de cesta básica. Uma mulher que entrevistei há algumas semanas, pedindo comida. E se fosse essa única pessoa, mas não é. É todo dia no Instagram, no Whatsapp, no semáforo, na rua de casa. Outro dia comendo um pastel, um pai de família ali meio sem graça pedindo ajuda, sem comida em casa!

A gente ajuda um, dois, mas não consegue ajudar todo mundo porque esse é um problema do país, esse é um problema político e social. No Natal é geralmente a época em que a gente ajuda mais, separa roupas pra doação, cobertas, brinquedos. Mas nesse Natal parece que toda a ajuda ainda será insuficiente. Falta emprego, comida, roupa. Tá foda!

Ontem apareceu pra mim um post no Instagram sobre "quem deve contar pro seu filho que Papai Noel não existe?". A postagem, de uma psicóloga falava que o ideial era que os pais contassem, pra criança não achar que os pais mentem. Gente, sério? Eu vou alimentar essa fantasia enquanto eu puder.

Eu vou deixar a Cecília acreditar que pode ser fada do dente depois da faculdade até o dia em que ela escolher outra profissão. A vida é pesada demais e eu quero mais é que ela possa acreditar na magia. Eu estimulo a fantasia, ensino sobre a fé. Tudo junto, sabe? Quando a vida pesar. Que ela tenha fé. Quando parecer difícil, que ela tenha a mágica no coração.

A gente precisa ter pra onde fugir em pensamento. Eu acho que as crianças merecem o direito de uma vida leve, cheia de magia e de alegrias. Eu gosto quando a Cecília inventa histórias, se fantasia. Adoro quando ela pensa que vai poder voar depois de virar fada. A grande universidade da fada do dente, a casa do Papai Noel em Gramado que ela jura ser real. Queria que as crianças não estivessem por aí nos semáforos, nas ruas, com fome. Queria que a minha comida pudesse alimentar toda gente e que minha coberta pudesse servir pra acabar com o frio de todas elas.

Aqui, no meio dos meus privilégios todos, minha filha ainda pode acreditar no Papai Noel.