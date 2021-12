Opinião Desafios da economia goiana

Jeferson de Castro Vieira Economista, doutor pela UnB, professor de economia e do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC- GO Como avaliação geral, a economia goiana vem de uma trajetória histórica de crescimento econômico acima da média nacional de 2010 a 2019, mas não consegue sair da nona posição na produção de riqueza do Bra...